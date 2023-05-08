100 Гбіт/c – перша демонстрація можливостей 6G

8 мая 2023 г., 15:45

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Поки у світі триває розгортання мобільних мереж п'ятого покоління, дослідники впритул зайнялися вивченням шляхів подальшого нарощування швидкості передачі.

Необхідність збільшення пропускної спроможності мобільних мереж пов'язують з такими вимогливими додатками, як доповнена реальність і автономне водіння автомобілів. За попередніми оцінками, для цього необхідно забезпечити швидкості понад 100 Гбіт/c.

За повідомленням Keysight Technologies, ця компанія у співпраці з Національною фізичною лабораторією (National Physical Laboratory, NPL) та Університетом Суррея провела першу демонстрацію з'єднання зі смугою пропускання 100 Гбіт/c, яке відповідає вимогам майбутнього стандарту 6G. Для досягнення екстремальних швидкостей передачі даних та низьких затримок вивчалася можливість використання субтерагерцевих частот. Однак робота в субтерагерцовому частотному діапазоні створює проблеми з цілісністю сигналу і втратами на трасі, що може звести нанівець продуктивність.

Keysight, NPL та Університет Суррея створили перший у Великобританії випробувальний стенд 6G із субтерагерцевою пропускною здатністю для розв'язання цих проблем. Вчені NPL та Суррея, фінансовані урядом Великобританії для досліджень у галузі 6G, використовують випробувальний стенд для вивчення та характеристики характеристик сигналу субтерагерцового діапазону для розробки нових методів оптимізації шляхів передачі даних та методологій калібрування. Цей новий випробувальний стенд 6G, розташований у NPL, став першим у Великій Британії високошвидкісним каналом передачі даних субтерагерцового діапазону. Демонстрація проводилася на частоті 300 ГГц з використанням 32- та 64-кратної квадратурної амплітудної модуляції (QAM).

Перегони швидкостей не знижують темпу. Нагадаю, що передбачувані терміни затвердження стандарту 6G вже на горизонті – у 2028-2030 роках.

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