Zyxel Networks выпускает 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6

19 октября 2020 г., 12:55

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Компания Zyxel Networks сообщила о выпуске Armor G5 AX6000 - 12-потокового мультигигабитного защищенного беспроводного маршрутизатора.



«Сегодня продажи мобильных устройств, поддерживающих новейший стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6 быстро растут. Такие устройства решают проблемы недостаточной производительности Wi-Fi при высоких требованиях к полосе пропускания, например, в домашнем офисе, при работе с приложениями IoT и с видео высокого разрешения. Однако большинство первых пользователей Wi-Fi 6 еще не могут полностью оценить весь потенциал нового поколения устройств, поскольку у них нет беспроводного маршрутизатора, поддерживающего этот стандарт, и в результате выигрыш в скорости оказывается намного меньше ожидаемого», - отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU.



Как отмечается, сердце Armor G5 – это 64-битовый четырехядерный центральный процессор 2.2 ГГц, в сочетании с 13 антеннами с увеличенным коэффициентом усиления и 12 потоками Wi-Fi обеспечивающий одновременное обслуживание маршрутизатором более 30 соединений на максимально возможной скорости.



Для обслуживания проводных соединений Armor G5 оборудован мультигигабитным портом 10G Gig Ethernet LAN, который дает многократное увеличение скорости по сравнению с LAN-портами 1G, 2.5G и 5G, используемым в большинстве выпускаемых сегодня беспроводных маршрутизаторов. Для создателей мультимедийного контента и других пользователей, которым часто нужно по локальной сети записывать на систему хранения NAS файлы большого объема или их резервные копии, применение 10-гигабитного порта Armor G5 каждый месяц сэкономит несколько часов рабочего времени.



Маршрутизатор полностью совместим с программным обеспечением OpenVPN, что позволяет подключить его к любому сервису VPN. Это предоставляет пользователю возможность защиты всех соединений и устройств в его домашней сети, включая и тех, которые обычно не поддерживают защиту с помощью VPN (например, смарт-телевизоры и игровые консоли). Если пользователь находится вне своего дома, то с помощью маршрутизатора он сможет создать туннель VPN для безопасного подключения к своей домашней сети.



Устройство поставляется с мобильным приложением Armor Mobile App, которое выдает подробные пошаговые инструкции по настройке. При этом web-интерфейс позволяет легко управлять устройством даже если пользователь совсем не разбирается в сетевых технологиях.

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