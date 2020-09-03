ZTE представила Axon 20 5G - первый в мире смартфон с камерой под дисплеем

3 сентября 2020 г., 13:14

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Компания ZTE анонсировала выпуск первого в мире, по ее заявлению, смартфона с камерой под дисплеем и по-настоящему полноформатным экраном.



"Появление ZTE Axon 20 5G знаменует запуск новой стратегии ZTE, - отметил президент подразделения мобильных устройств ZTE г-н Ни Фэй (Ni Fei). - Отныне смартфоны станут основной областью внедрения товарных инноваций. Вместе с этим, мы будем и дальше разрабатывать продукты для персонального и семейного мобильного широкополосного доступа, интеллектуальные носимые устройства и другие новинки, обеспечивающие комфорт повседневной жизни с помощью прикладных сценариев 5G".



Сообщается, что при помощи пяти основных технологий, включая специальные материалы, чипы с двойным управлением, уникальные формирователи, особые пиксельные матрицы, а также инновационный алгоритм съемки "селфи", разработчик сумел преодолеть многочисленные технические проблемы.



Чтобы обеспечить баланс производительности дисплея и фронтальной камеры, ZTE использовала материал с высокой степенью прозрачности, состоящий из специальных пленок, повышающих эффективность прохождения световых потоков через объектив фронтальной камеры.



Встроенный чип с независимым двойным управлением и интегрированные формирователи обеспечивают цветовую синхронизацию между фронтальной камерой и стандартным дисплеем. Кроме того, уникальная конструкция формирователя и компоненты для прецизионной миниатюризации позволяют избежать помех и ограничить внешнее воздействие на фронтальную камеру.



Специалисты ZTE разработали матрицу, способную оптимизировать пиксели и повышать степень согласованности изображения на дисплее, создавая тем самым более естественный переход.



Алгоритм съемки "селфи" с помощью фронтальной камеры ZTE повышает эксплуатационные характеристики камеры в различных сценариях освещения и поддерживает динамическую регулировку диапазона, результатом чего становится заметная оптимизация четкости и контрастности изображения.



Как отмечается, с помощью широкого спектра дисплейных технологий, включая фоновую подсветку, звук и датчики отпечатков пальце, команде ZTE удалось создать по-настоящему полноформатный экран без отверстий. Инновационный датчик света способен автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от внешнего освещения, обеспечивая высокую четкость изображения на экране в любое время суток.



ZTE Axon 20 5G, оснащенный 6,92-дюймовым экраном OLED, поддерживает насыщенность цветового тона на уровне 10 бит, а также 100% цветовой охват DCI-P3. Благодаря многочисленным передовым технологиям, экран нового смартфона, по уверениям производителя, отвечает стандартам цифрового кинематографа. Разрешение FHD+ и материалы OLED обеспечивают максимальную четкость и красочность изображения на экране. Отношение длины дисплея к его ширине на уровне 20,5:9, а также звук DTS:X Ultra 3D позволяет устройству воспроизводить изображение поистине кинематографического качества.



Толщина корпуса ZTE Axon 20 5G всего в 7,98 мм. Изогнутое 3D-стекло на задней панели состоит из десяти структурных слоев, а сама панель изготовлена с применением 36-этапного процесса, придающего ей уникальную текстуру. Аппарат представлен в четырех ярких цветовых вариациях: синей, черной, фиолетовой и оранжевой.



ZTE Axon 20 5G оснащается модернизированной антенной, гарантирующей высокую скорость связи 5G. Он оснащен PDS-антенной Super Antenna 2.0 от ZTE с интегрированной конструкцией и интеллектуальной технологией настройки в закрытом контуре, что повышает стабильность соединения и скорость загрузки. Двенадцать различных антенн встроены во внешнее пространство средней рамки смартфона, расположенной на достаточном расстоянии от материнской платы и внешних компонентов, обеспечивая повышенную чувствительность при приеме сигнала и ускоренный поиск сети. Даже на борту высокоскоростных поездов передача абонентского соединения между скоростной железнодорожной сетью и базовой станцией осуществляется без задержек, поддерживая звонки в высоком качестве. Антенна способна гарантировать высокую стабильность сетевого сигнала в элеваторах, подземных гаражах и других местах со слабым сигналом.



ZTE Axon 20 5G оснащается интеллектуальной технологией сетевого ускорения, повышающей скорость загрузки данных на 30%, что подтверждается результатами испытаний в лаборатории ZTE.



Смартфон оснащен главной камерой 64 Мп формата Super HD с поддержкой 4K-видео высокого разрешения 60 кадров/сек., высококачественной съемки в ночных условиях, бьютификации видеоизображения и создания видеороликов HDR в различных условиях внешнего освещения. Основной и широкоугольный объективы поддерживают функции стабилизации изображения, помогая снимать видео повышенного качества.



Кроме того, в ПО камеры предусмотрены шесть интеллектуальных шаблонов для создания стилизованных видеороликов с возможностью автоматического подбора музыкального сопровождения в различных стилях и с многочисленными визуальными эффектами. Уникальный режим широкоформатной видеозаписи с соотношением сторон экрана на уровне 20,5:9 поддерживает функции боке и бьютификации портретных снимков, дополнительно расширяя возможности для индивидуальной настройки видео.



Режим съемки с голосовыми ИИ-субтитрами предоставляет многочисленные функции видеоредактирования: сплайсинг, изменение скорости, локальную обрезку, фильтры и наложение фоновой музыки. Все эти функциональные возможности заметно упрощают процессы редактирования видео.



ZTE Axon 20 5G создан на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 765G и оснащен принципиально новым модулем полносценарной оптимизации системы. Этот модуль позволяет повысить скорость запуска наиболее часто используемых приложений на 40%, а также обеспечивает превосходную производительность игровым и видеоприложениям, что подтверждается результатами испытаний в лаборатории ZTE.



Кроме того, новейшая система пользовательского интерфейса MiFavor 10.5 поддерживает кинематографическую оптимизацию экрана и смарт-проецирование изображения, а высокоемкий аккумулятор 4 220 мАч поддерживает технологию Quick Charge 30 Вт и режим энергосбережения 5G, повышающий ресурс работы батареи на 35%.



ZTE Axon 20 5G оснащается девятью датчиками, максимально точно определяющими температуру прибора. Возможности рассеивания тепла нового устройства повышаются за счет тройной интеллектуальной системы теплоотвода, включающей циркуляцию охлаждающей жидкости, термопрокладку из углеродного нановолокна и графитовый материал. Смартфон не нагревается, как отмечается, даже в режиме воспроизведения графически насыщенных игровых приложений, просмотра видеороликов или фильмов.



ZTE Axon 20 5G доступен для предзаказа на платформах электронной коммерции www.myzte.com, zte.jd.com и zte.tmall.com. Стартовая цена устройства на китайском рынке составит 2 198 юаней, это около 325 долларов.

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