ZTE потратила в I кв. на R&D 15% своей выручки - 457 млн долл.

28 апреля 2020 г., 15:25

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Компания ZTE обнародовала финансовые результаты за первый квартал текущего года, завершившийся 31 марта 2020 года.



Операционная выручка ZTE за первые три месяца текущего года составила 21,484 млрд юаней (3,03 млрд долл.). Чистая прибыль, относимая на счет владельцев обыкновенных акций зарегистрированной на бирже компании, достигла 780 млн юаней (110,1 млн долл.), а за вычетом непредвиденных и чрезвычайных расходов этот показатель составляет 160 млн юаней, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Базовая прибыль на акцию предприятия равна 0,18 юаней.



В отчетном квартале компания продолжила наращивать инвестиции в НИОКР, повышая собственную конкурентоспособность. За три месяца, завершившиеся 31 марта этого года, расходы предприятия на научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность составили 3,241 млрд юаней (457 млн долл.), или 15,1% от операционной выручки. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на 1,2 процентных пункта меньше.



В первом квартале 2020 года приоритетными задачами для ZTE стали охрана здоровья сотрудников и обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов по всему миру посредством оперативного создания и модернизации удаленного офиса и сервисной платформы. Кроме того, вместе со своими партнерами компания вела решительную борьбу против COVID-19, всячески содействуя восстановлению нормальной производственной деятельности с применением цифровых средств управления.



На этом фоне ZTE активно исполняла свои социальные обязательства. Во взаимодействии с ведущими телекоммуникационными операторами компания обеспечивала бесперебойное предоставление сервисов связи на переднем крае борьбы с пандемией. ZTE создала сети 4G/5G и системы телемедицинской диагностики для сотен китайских больниц.



Следуя принципам социально ответственного бизнеса, ZTE предоставила безвозмездную помощь Уханю и прочим пострадавшим регионам провинции Хубэй, а также передала необходимые товары медицинского назначения - защитные маски, аппараты ИВЛ и другие материалы, - организациям и медицинским учреждениям в других странах мира. В сотрудничестве с рядом зарубежных операторов ZTE обеспечила возможность проведения удаленной диагностики с участием клинических специалистов, предоставила предприятиям МСБ необходимое оборудование, а также организовала серию программ по противодействию COVID-19.

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