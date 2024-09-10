Зростання поставок флеш-пам'яті NAND сповільнилося у II кв.

10 сентября 2024 г., 11:45

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TrendForce повідомляє, що ціни на флеш-пам'ять NAND продовжували зростати у II кв., оскільки коригування серверних запасів наближалося до завершення, а штучний інтелект стимулював попит на продукти зберігання даних великої ємності.

Однак високий рівень запасів серед покупців ПК і смартфонів призвів до зниження поставок бітів NAND Flash на 1% кв/кв. Незважаючи на це, показник ASP збільшився на 15% і приніс загальний дохід до 16,796 млрд дол., що на 14,2% більше, ніж у попередньому кварталі.

Всі постачальники NAND Flash повернулися до прибутковості, починаючи з другого кварталу, і розширюють потужності в третьому кварталі, щоб задовольнити високий попит на ринках ШІ і серверів. Однак слабші, ніж очікувалося, продажі ПК і смартфонів в першому півріччі, ймовірно, будуть стримувати зростання поставок NAND Flash.

За прогнозами TrendForce, в третьому кварталі ASP всіх продуктів NAND Flash зросте на 5% до 10% кв/кв. В той час як поставки бітів, як очікується, скоротяться як мінімум на 5% через слабкий піковий сезон. Очікується, що загальний дохід галузі залишиться практично незмінним у порівнянні з попереднім кварталом.

У другому кварталі компанія Samsung відреагувала на попит клієнтів на корпоративні системи зберігання даних. Однак через слабкість на ринку споживчої електроніки обсяги поставок бітів NAND Flash дещо знизилися в порівнянні з попереднім кварталом. У той же час, продажі ASP зросли на 20% і принесли дохід у другому кварталі до 6,2 млрд дол., що на 14,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Samsung очікує, що її поставки в третьому кварталі будуть випереджати загальний ринок, а більш високі ціни на корпоративні твердотільні накопичувачі сприятимуть подальшому зростанню доходу.

TrendForce відзначає, що SK Group (SK hynix і Solidigm) зберегла свою позицію другого за величиною постачальника NAND Flash за виторгом в другому кварталі. Зростаючий попит на AI значно збільшив поставки Solidigm, хоча попит на ПК і смартфони був переглянутий у бік зниження. В результаті поставки бітів групи дещо знизилися, але ASP збільшилися на 16%, що призвело до зростання доходу від продажів NAND Flash на 13,6% у порівнянні з попереднім кварталом до 3,716 млрд дол. Оскільки AI продовжує стимулювати попит на твердотільні накопичувачі великої ємності для підприємств, SK hynix планує збільшити частку поставок твердотільних накопичувачів для підприємств до 40% в довгостроковій перспективі.

У другому кварталі Kioxia залишилася третім за величиною постачальником NAND Flash за виручкою. Незважаючи на постійне коригування запасів покупцями ПК і смартфонів, покращення попиту на сервери призвело до 12% зростання поставок пам'яті у бітах і 20% зростання поставок ASP. Завдяки цьому дохід у другому кварталі склав 2,326 млрд дол, що на 27,7% більше, ніж у попередньому кварталі.

У другому кварталі також спостерігалося незначне зниження поставок бітів, але 20% зростання ASP збільшило виручку від продажу NAND Flash до 1,981 млрд дол, що на 15% більше, ніж у попередньому кварталі. Micron пояснює зростання доходу в другому кварталі високим попитом на твердотільні накопичувачі великої ємності для корпоративних клієнтів і планує змістити фокус своєї продукції, очікуючи подальшого зростання поставок твердотільних накопичувачів для корпоративних клієнтів в третьому кварталі.

У другому кварталі у WDC спостерігалося незначне зростання ASP. Однак слабкий попит на ринках роздрібної торгівлі та ПК призвів до невеликого падіння поставок бітів. Це призвело до того, що дохід від продажів NAND Flash склав 1,761 млрд дол, що на 3,3% більше, ніж у попередньому кварталі. В майбутньому WDC планує випустити два нових продукти, щоб скористатися можливостями на ринку штучного інтелекту.

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