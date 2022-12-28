Зростання попиту на NAND флеш-пам'ять в річному обчисленні не перевищить 30% в період з 2022 по 2025 рік

28 декабря 2022 г., 11:35

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Клієнтські твердотільні накопичувачі були основним драйвером зростання попиту на ринку флеш-пам'яті NAND протягом останніх двох років, оскільки наслідки пандемії COVID-19 стимулювали закупівлі, пов'язані з роботою і навчанням з дому.



За прогнозами TrendForce, нині рівень підключення клієнтських SSD серед ноутбуків досягне 92% у 2022 році і близько 96% у 2023 році. Однак сплеск попиту, пов'язаний з пандемією, спадає, а нещодавні негаразди у світовій економіці призвели до заморожування попиту на більш широкому ринку споживчої електроніки. Таким чином, серед основних прикладних сегментів ринку NAND Flash найбільше сповільнення попиту відчують клієнтські SSD-накопичувачі. Це, своєю чергою, буде стримувати і зростання попиту на біти. За прогнозами TrendForce, в період з 2022 по 2025 рік темпи зростання у бітах на NAND Flash залишаться нижче 30% в річному обчисленні.



Середній обсяг NAND Flash в клієнтських SSD-накопичувачах вже перевищив 500 ГБ в поточному році. Котирування на твердотільні накопичувачі ємністю 512 ГБ різко впали та вийшли на рівень, який приблизно можна порівняти з котируваннями, які давалися на SSD ємністю 256 ГБ півроку тому. Фактично, твердотільні накопичувачі ємністю 512 ГБ також знаходяться на рівні жорстких дисків такої ж ємності. З іншого боку, перехід на SSD-накопичувачі ємністю 1 ТБ і вище для ноутбуків може бути складним завданням для OEM-виробників ПК, в основному через те, що вартість ліцензії на операційну систему Windows має кореляцію зі специфікаціями пристроїв. Таким чином, збільшення ємності твердотільних накопичувачів призведе до підвищення вартості всього ноутбука. Оскільки виробники ПК менш зацікавлені у впровадженні твердотільних накопичувачів ємністю 1 ТБ і вище, зростання середнього вмісту NAND Flash у клієнтських твердотільних накопичувачах також буде більш обмеженим у майбутньому.



Що стосується накопичувачів для ноутбуків меншої ємності, то Microsoft заохочує OEM-виробників ПК переходити на рішення UFS для ноутбуків початкового рівня з об'ємом пам'яті 128 ГБ. Така тенденція пояснюється двома причинами. По-перше, ринок твердотільних накопичувачів ємністю 128 ГБ поступово скорочується. По-друге, в порівнянні з SATA, UFS має цінову перевагу і порівнянну продуктивність з точки зору швидкості передачі даних. У перспективі рішення на базі UFS могли б замінити клієнтські SSD-накопичувачі малої ємності для зберігання даних в ноутбуках. Однак, останнім часом ціни на твердотільні накопичувачі різко впали, тому їхня цінова різниця з рішеннями UFS стала меншою. Крім того, не існує процесорних платформ для ПК, які підтримують більш високу швидкість передачі даних, пропоновану UFS 3.1. Наразі OEM-виробники ПК вважають, що нема потреби переходити на нову версію, оскільки рішення UFS все ще не мають помітної цінової переваги. Можливості для впровадження рішень UFS стануть більш очевидними тільки тоді, коли з'явиться явна цінова перевага і вбудована підтримка з боку процесорних платформ.



Темпи зростання попиту на NAND Flash різняться для різних застосувань. Наприклад, накопичувачі для ноутбуків зростання попиту не було таким швидким, як для рішень у смартфонах. Частково це пов'язано з тим, що камери ноутбуків в основному використовуються для потокової передачі відео, а не для зйомки фотографій і відео з високою якістю зображення. За прогнозами TrendForce, попит на NAND Flash, пов'язаний з клієнтськими SSD-накопичувачами, збільшиться на 4,3% в річному обчисленні у 2022 році та на 11,6% в річному обчисленні наступного року. Що стосується темпів зростання середнього вмісту NAND Flash в клієнтських SSD-накопичувачах, то, за прогнозами, вони досягнуть 18,2% у 2022 році, а потім знизяться до 9,6% у 2023 році. З часом корпоративні SSD витіснять клієнтські SSD в якості основного драйвера зростання попиту на глобальному ринку NAND флеш-пам'яті.

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