Zoom нарастила квартальную выручку до 882,5 млн долл., а прибыль за год почти до 1 млрд долл.

4 марта 2021 г., 9:25

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Чистая прибыль Zoom без учета GAAP за четвертый квартал составила 365,4 млн долл., или 1,22 доллара на акцию.



Общий квартальный доход компании вырос до 882,5 млн долл., что на 369% больше, чем было год назад.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 79 центов на акцию при выручке в 811,77 млн долл.



2021 финансовый год был фантастически успешным для Zoom, поскольку пандемия Covid-19 сделала работу из дому нормой во всем мире.



«Четвертый квартал стал сильным завершением беспрецедентного года для Zoom», - говорится в заявлении основателя и генерального директора Zoom Эрика Юаня (Eric S. Yuan). «В 2021 финансовом году мы значительно расширили наш бизнес в рамках предоставления критически важных услуг связи и совместной работы нашим клиентам. Наша способность быстро реагировать на возникающие вызовы обеспечивала хорошие финансовые результаты в течение года", подытожил он.



Он также добавил, что у компании «хорошие возможности для уверенного роста» в 2022 финансовом году.



За весь 2021 финансовый год чистая прибыль не по GAAP составила 995,7 млн ​​долл., или 3,34 доллара на акцию. Общий доход за финансовый год достиг 2,651,4 млрд долл., что на 326% больше, чем в тот же период в прошлом году.



Годовой рост выручки Zoom за квартал был в основном обусловлен резким увеличением числа новых клиентов в этом году, на долю которых пришлось примерно 80% дополнительной выручки.



По состоянию на конец четвертого квартала 2021 финансового года Zoom компания имела в числе клиентов 467 тыс компаний с персоналом более десяти человек, что примерно на 470% больше, чем было годом ранее.



Также отмечается что к этому моменту 1 644 компаний из числа клиентов оплачивали услуги в объеме более 100 тыс долл. из расчета годового обслуживания — тут рост составил 156%.



В первом квартале 2022 финансового года Zoom ожидает, что разводненная прибыль на акцию без учета GAAP составит от 95 до 97 центов. Прогнозируется, что общий доход достигнет уровня в 900-905 млн долл.



Аналитики ожидают, что прибыль составит 72 цента на акцию при выручке в размере 804,78 миллиона долларов.



Ожидая 2022 финансового года, Zoom подчеркивает потенциал своего двухлетнего продукта Zoom Phone. Это была самая быстрорастущая линейка продуктов по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале, и компания завершила календарный год с 18 клиентами Zoom Phone, у каждого из которых более 10 000 платных мест. К концу года у Zoom Phone было около 10 700 клиентов с более чем 10 сотрудниками, что на 269 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как заявила финансовый директор Келли Штекельберг (Kelly Steckelberg) во время телефонной конференции, Zoom ожидает, что рост компании продолжится и в следующем году. По ее словам, к 2024 г. общий адресный рынок для «телефонии» вырастет до 23 млрд долл.

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