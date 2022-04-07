7 апреля 2022 г., 13:45

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Подвідомляється, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України у повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.



Значних змін у покритті мобільним зв’язком території України минулої доби не зафіксовано. Наразі мобільні оператори працюють над відновленням зв’язку в містах поблизу Києва, з яких наші військові погнали окупантів. За попередню добу частково вдалося відновити зв’язок у Бучі та Ворзелі.



За дорученням НЦУ оператори мобільного зв’язку забезпечили резервування каналів для здійснення дзвінків на номери 101 та 112 у Дніпропетровській області.



Укртелеком також почав відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах Київської області. Біля смт Макарів фахівці компанії відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, в який потрапив ворожий снаряд. Військові допомогли з розмінуванням, а аварійно-ремонтна бригада Укртелекому оперативно відновила зв’язок на пошкодженій ділянці. Зараз у Київській області працює 93% районних вузлів і тривають активні ремонтні роботи.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист