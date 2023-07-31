Значення мережевих сервісів IaaS зростає - у 2023 р. світовий дохід тут досягне 19,4 млрд дол.

31 июля 2023 г., 11:35

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Важливість підключення до хмарних середовищ і всередині них значно зросла для корпоративних клієнтів, оскільки все більше додатків, робочих навантажень і даних переміщуються в хмару. За оцінками IDC, у 2023 році світовий дохід від мережевих послуг публічної хмарної інфраструктури як послуги (IaaS) досягне 19,4 млрд дол. Очікується, що ринок буде активно зростати до 2026 року зі середньорічним темпом (CAGR) 27,9%.

«Мережеві сервіси IaaS відіграють вирішальну роль у допомозі організаціям у створенні сучасних цифрових ІТ та бізнес-можливостей, які мають усі хмарні характеристики - гнучкість, стійкість, відмовостійкість, еластичність та масштабованість», - наголосив Таранвір Сінгх (Taranvir Singh), менеджер з досліджень хмарних мережевих сервісів, IDC.

IDC визначає мережеві послуги IaaS як публічні хмарні мережеві послуги IaaS, в яких вся мережева інфраструктура і сервіси є еластичними та надаються на вимогу. Вони надаються і споживаються так само як і інші хмарні сервіси. П’ять основних сегментів ринку IaaS-мереж, включених в дослідження IDC, - це прямі хмарні з’єднання/інтерконекти, хмарні WAN (транзит), ADCaaS (балансування навантаження IaaS), сервісна мережа IaaS і хмарні VPN (до хмар IaaS).

Найбільшим сегментом ринку IaaS-мереж є хмарні з’єднання/взаємоз’єднання, на який припадає більше половини всього доходу і який, за прогнозами, розширюватиметься на 21,1% в середньорічному обчисленні (CAGR). Другий за величиною технологічний сегмент, хмарні WAN (хмарні транзитні мережі середньої милі і ядра), також прогнозується як найбільш швидкозростаюча категорія з п’ятирічним середньорічним темпом зростання 112,3%. Сервісні мережі IaaS також продемонструють високі темпи зростання з середньорічним темпом приросту 68,2%, в той час як ADCaaS і хмарні VPN матимуть більш скромні темпи приросту з середньорічними темпами приросту 17,5% і 11,8% відповідно.

«Хмарні з’єднання/взаємоз’єднання є основою будь-якої хмарної стратегії, оскільки вони дозволяють підприємствам швидко та безпечно підключати свої локальні та периферійні середовища до провайдерів IaaS. Поява мультихмарних і SaaS-додатків, які відповідають вимогам сучасної розподіленої робочої сили на підприємствах, є рушійною силою швидкого зростання хмарних глобальних мереж та інших мережевих послуг IaaS», - заявив Рохіт Мехра (Rohit Mehra), віце-президент групи з питань мереж і телекомунікацій в IDC.

Хмарні провайдери IaaS визнали важливість мереж для своїх клієнтів і вклали значні кошти в розширення своїх спеціалізованих мережевих рішень IaaS, які стали невід’ємними, додатковими активами до їх основних пропозицій обчислень і зберігання даних IaaS. Впровадження цих послуг зумовлене схильністю клієнтів до мережевої інфраструктури та послуг, які мають хмарні мережеві можливості та відповідають гібридним і мультихмарним стратегіям організацій.

У 2022 році 5 найбільших постачальників публічних хмарних IaaS (Amazon Web Services, Microsoft, Google, Alibaba та Tencent) також були лідерами на ринку хмарних мереж IaaS, використовуючи наявний технічний досвід та інфраструктурні можливості. Разом на 5 найбільших постачальників хмарних мережевих послуг IaaS у 2022 році припадало 85,7% загальних витрат на ринку, причому AWS захопила більше половини від загальної суми.

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