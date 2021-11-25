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Zextras разрабатывает защищенное решение для совместной работы с открытым кодом

25 ноября 2021 г., 16:05
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Zextras разрабатывает защищенное решение для совместной работы с открытым кодом

Компания Zextras представила Carbonio, решение с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, с акцентом на безопасности и конфиденциальности. Потенциальными клиентами являются государственные организации, крупные компании, медицинские учреждения, банки и предприятия, работающие с персональными данными физических лиц, а также поставщики облачных сервисов.

Функции Carbonio изначально интегрированы, чтобы обеспечить удобство работы, как для конечных пользователей, так и для системных администраторов. Продукт включает в свой состав:

  • полнофункциональный почтовый сервер со средствами защиты от спама и вирусов, а также усовершенствованной веб-почтой с защищенной аутентификацией;
  • систему обмена сообщениями от индивидуальных чатов до групповых видеоконференций, в том числе с внешними участниками;
  • масштабируемую систему управления файлами;
  • функции совместного редактирования с многосерверной архитектурой и широкими возможностями совместной работы, в том числе с внешними пользователями;
  • мобильные приложения и встроенную синхронизацию с iPhone, Android и Outlook;
  • резервное копирование и восстановление в реальном времени, расширенные инструменты аварийного восстановления и поддержку резервного копирования на внешние хранилища;
  • расширенное управление иерархическими, объектными и облачными хранилищами, включая сжатие и дедупликацию данных;
  • высокую доступность, автоматическое переключение при отказе, активный/активный кластер с детальным контролем для каждого пользователя.

Zextras Carbonio доступно в двух версиях. Community Edition (CE), выпущенная в рамках AGPL и ориентированная на членов сообщества свободного ПО с открытым кодом (FOSS), предлагает все основные функции электронной почты и коммуникаций, в то время как коммерческое решение, ориентированное на крупные инфраструктуры, подходит для организаций, которым нужна масштабируемость, полная безопасность, отказоустойчивость и управление данными конечных пользователей.

«Мы активно разрабатываем продукты в сегменте электронной почты и совместной работы более десяти лет, и видим, что все большее количество организаций запрашивает решение, полностью соответствующее требованиям о конфиденциальности и поддерживающее суверенитет данных, – говорит Паоло Сторти (Paolo Storti), генеральный директор Zextras. – Carbonio был разработан с нуля, чтобы без компромиссов соответствовать этим требованиям».

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