21 апреля 2022 г., 11:35

Пропустив цікаву новину – апеляційний суд у США ухвалив рішення, що збір публічної інформації в інтернеті є легальним. Рішення стосується позову LinkedIn до компанії Hiq Labs, в якому стверджувалося, що масове індексування профілів користувачів LinkedIn порушує умови використання сервісу. Позов спочатку був програний LinkedIn ще 2019 р., потім компанія дійшла Верховного Суду США, який повернув позов назад до апеляції для перегляду.

Рішення прецедентне, тому важливе – тепер на нього спиратимуться багато сервісів, що займаються обробкою інформації, доступною в соціальних мережах. На мій погляд, воно робить стандарт robots.txt виключно доброю волею сервісів – індексація будь-чого, доступного в інтернеті, просто не може бути заборонена.

Збір публічної інформації в інтернеті неможливо заборонити

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист