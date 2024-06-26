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Збільшення кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч може дати близько 1 ГВт в енергосистему України

26 июня 2024 г., 8:15
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В Україні особливу увагу приділено розвитку розподіленої генерації будь-якої потужності. Йдеться не тільки про встановлення бізнесом великих газопоршневих та газотурбінних станцій, а й встановлення приватними домогосподарствами невеликих індивідуальних сонячних установок та установок зберігання електроенергії.

«Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України», – наголосив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Наразі великі сонячні станції щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують нашу енергосистему вдень. Завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч можна додати близько 1 ГВт.

«Держава дає максимально «зелене світло» для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта», – повідомив Руслан Слободян.

Крім того, розширено дію програми «Доступні кредити 5-7-9 %» на газотурбінні та газопоршневі установки, спрощуються митні та податкові процедури. Для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

За словами Слободяна, вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. І зараз мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує орієнтовно від 5 тис дол.

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