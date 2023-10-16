Збій у сингапурському ЦОД Equinix спричинив проблеми у роботі багатьох сервісів у Південно-Cхідній Азії

16 октября 2023 г., 13:35

Як повідомляє видання DCD, у суботу, 14 жовтня, вдень через збій в дата-центрі Equinix в Сінгапурі перестали працювати банківські онллайн-послуги DBS і Citibank.

Причина збою поки не відома. Проблема також вплинула на інші сервіси на Філіппінах, Камбоджі, в Гонконзі, Індонезії, та Індії, де користувачі скаржилися на проблеми з Facebook, Instagram, WhatsApp.

"В одному з наших дата-центрів у Сінгапурі виникла технічна проблема, яка підвищила температуру в робочому середовищі і вплинула на роботу деяких клієнтів", - повідомили в Equinix. У своїй окремій заяві компанія також повідомила, що проблема була пов'язана з системою водяного охолодження.

Гігант у сфері колокації заявив, що проведе "ретельне розслідування" інциденту.

Слід додати, що Equinix SG1 є центром обробки даних з найвищою щільністю мережі в регіоні і забезпечує доступ до однієї з трьох точок пірингу GRX у світі. Він є основним центром для багатьох сервісів і має дуже високу важливість для регіону.

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