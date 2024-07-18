Заяви Трампу, що Тайвань повинен платити за оборону призвели до падіння акцій багатьох напівпровідникових компаній

18 июля 2024 г., 9:35

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Тайвань повинен платити США за свою оборону, оскільки вона нічого не дає країні, заявив кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв’ю Bloomberg Businessweek, в результаті чого акції тайванського виробника мікросхем TSMC в середу знизилися.

«Я дуже добре знаю цих людей, дуже їх поважаю. Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва чипів. Я думаю, Тайвань повинен заплатити нам за оборону, - заявив Трамп в інтерв’ю від 25 червня, яке було опубліковано у вівторок. - Ви знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає».

Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, але вони не мають офіційної оборонної угоди, на відміну від тих, які Вашингтон має з Південною Кореєю та Японією. Однак за законом США зобов’язані надавати Тайваню засоби для самооборони.

Уряд Тайваню визначив модернізацію оборони своїм пріоритетом, включно з розробкою власних підводних човнів, і неодноразово заявляв, що безпека острова лежить у його власних руках.

Прем’єр-міністр Тайваню Чо Чжун-тай (Cho Jung-tai), відповідаючи на коментарі Трампа, заявив, що його країна і США мають добрі відносини, незважаючи на відсутність формальних зв’язків, і віддані зміцненню власної обороноздатності. «Тайвань постійно зміцнює свій оборонний бюджет і демонструє свою відповідальність перед міжнародним співтовариством, - зазначив він, відповідаючи журналістам у Тайбеї. - Ми готові взяти на себе більше відповідальності; ми захищаємо себе і забезпечуємо нашу безпеку».

Акції TSMC, найбільшого в світі контрактного виробника мікросхем і основного постачальника Apple та Nvidia, закрилися на 2,4% в середу.

TSMC витрачає мільярди на будівництво нових заводів за кордоном, в тому числі 65 мільярдів доларів на три заводи в американському штаті Арізона, хоча компанія заявляє, що більшість виробництва залишиться на Тайвані.

Тайвань також має відставання у поставках озброєнь зі США на суму близько 19 мільярдів доларів, які американські чиновники і політики неодноразово обіцяли прискорити.

Крім того, на тлі шуму, викликаного коментарями Дональда Трампа, акції ASML, що котируються в Нідерландах, впали на 11%, в той час як акції Tokyo Electron в Японії закрилися майже на 7,5% нижче. Цінні бумаги Arm, AMD, Marvell, Qualcomm та Broadcom впали більш ніж на 7%.

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