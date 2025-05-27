Завдяки внескам дев'яти країн-донорів в Україні встановлено додаткової генерації електроенергії на 450 МВт

27 мая 2025 г., 10:25

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Міненерго повідомляє, що завдяки сприянню ПРООН в Україні встановлено додаткової генерації електроенергії сумарною потужністю понад 450 МВт, зокрема у Київській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

«Завдяки міцному партнерству з ПРООН та внескам дев'яти країн-донорів Україна змогла забезпечити та поставити енергетичне обладнання загальною потужністю понад 450 МВт. Ця підтримка вже дає відчутні результати – дала змогу відновити доступ до тепла, електроенергії та води для мільйонів українців у лікарнях, школах та житлових районах», - зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак під час засідання Наглядової ради ПРООН Програми зеленого енергетичного відновлення України..

Заступник міністра додав, що, на жаль, росія продовжує атакувати українські потужності, через що потреби в обладнанні і допомозі партнерів залишаються актуальними.

Підкреслюється, що серед ключових потреб енергосектору – засоби активного і пасивного захисту, високовольтне обладнання, устаткування для розподіленої генерації та резервного живлення, накопичувачі енергії.

Роман Андарак подякував ПРООН та іншим партнерам за надану підтримку, а також висловив переконання у майбутній співпраці для розвитку і трансформації української енергетики на принципах зеленого енергетичного відновлення.

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