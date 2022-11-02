Затримка з випуском Intel Sapphire Rapids дасть змогу AMD довести частку у сегменті серверних процесорів до 22%

2 ноября 2022 г., 13:35

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Згідно з останнім дослідженням TrendForce, графік масового виробництва нових продуктів Intel Sapphire Rapids затримується через низьку продуктивність техпроцесу Intel 7. Наразі вихід продукції по цім нормам оцінюється лише на рівні 50~60%, що впливає на основні продукти Sapphire Rapids MCC.



Масовий випуск серверних чипів Intel було перенесено з четвертого кварталу на перший наступного року. Ця затримка в графіку масового виробництва не тільки впливає на цикл підготовки матеріалів для ODM, але і значно скорочує частку OEM-виробників і Cloud Solution Provider (CSP), які впроваджують Sapphire Rapids в цьому році. AMD дуже виграє від цієї ситуації - за оцінками TrendForce частка ринку серверних процесорів AMD x86 складе приблизно 15% в 2022 році і зросте до 22% в 2023 році.



AMD спостерігала значне збільшення потужностей ABF з другого півріччя 2021 року. Водночас, все більше і більше кінцевих споживачів підвищують вимоги до зниження енергоспоживання. З огляду на загальну вартість сервера (TCO), вони почали віддавати перевагу односокетним серверам. TrendForce вважає, що зміна споживчого попиту дозволить AMD подолати вузьке місце, створене 2-сокетним рішенням, збільшивши загальний обсяг поставок.



На додаток до слабкого попиту в загальному середовищі, Intel також стикається з постійним дефіцитом бюджетних ПЛІС, що впливає на її замовлення на двосокетні процесори, а також стикається з таким тиском, як ослаблення попиту з точки зору державних тендерів і політики контролю запасів у OEM-виробників. Крім того, ринок високопродуктивних комп'ютерних чипів прийняв на себе основний удар від нещодавньої заборони поставок у Китай, введеної Міністерством торгівлі США. Якщо конфлікт між Пекіном та Вашингтоном посилиться в майбутньому, домінування Intel на ринку серверних процесорів може виявитися палицею з двома кінцями, маючи на увазі більш серйозний вплив, ніж на AMD.



TrendForce каже, що з ODM-замовлень стає ясно, що великі CSP збільшили свою залежність від AMD. Загальна вартість сервера на AMD Milan нижча, ніж у Intel Ice Lake, та він має кращу масштабованість RDIMM і кількість каналів SSD. На відміну від стандартного дизайну Intel з двома сокетами, AMD може досягти продуктивності, необхідної клієнтам, а також ефективно допомогти клієнтам заощадити більше капітальних витрат.



У короткостроковій перспективі частка серверних процесорів Intel x86 за останні два квартали скоротилася майже на 6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в першу чергу через значну міграцію замовлень від американських CSP. Серед цих замовлень поставки AMD Milan-X стимулювали зростання запасів американських CSP, таких як Microsoft та Meta. Крім того, постачання FPGA-процесорів Lattice, необхідних для 2-сокетних серверів з процесорами Intel, залишається обмеженим, і клієнти також переходять на AMD через занепокоєння з приводу поставок. У довгостроковій перспективі, оскільки корпорації та уряди послідовно включають показники ESG в свої міркування щодо закупівель, показники енергоощадження стануть ключовими при прийнятті рішень про закупівлі. Тому TrendForce вважає, що в 2023 році AMD чекає стрімке зростання. За оцінками, частка ринку поставок серверних процесорів AMD x86 досягне 25% в 4 кварталі наступному році, а в цілому щорічний приріст складе 7%.

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