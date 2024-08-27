Затримання Павла Дурова пройшло по справі, що була розпочата ще 8 липня

27 августа 2024 г., 12:44

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Reuters пише, що Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, був заарештований у Франції в рамках розслідування злочинів, пов'язаних з дитячою порнографією, торгівлею наркотиками і шахрайськими операціями на платформі. Про це повідомила в понеділок французька прокуратура.

Президент Франції Еммануель Макрон, зробивши перше офіційне підтвердження арешту Дурова з моменту його затримання в аеропорту Ле Бурже під Парижем в суботу ввечері, заявив, що в арешті не було жодних політичних мотивів. Він додав, що Франція залишається глибоко відданою законній свободі слова. «Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках триваючого судового розслідування, - написав Макрон у соцмережі X. - Це жодним чином не є політичним рішенням. Це вирішуватимуть судді».

У подальшій заяві прокурор Парижа Лора Беккау (Laure Beccuau) заявила - Дуров був заарештований в рамках розслідування щодо неназваної особи, розпочатого 8 липня відділом з боротьби з кіберзлочинністю прокуратури.

Розслідування ведеться за підозрою у співучасті в різних злочинах, включаючи управління онлайн-платформою, яка дозволяє здійснювати незаконні транзакції, розповсюджувати дитячу порнографію, проводити торгівлю наркотиками і шахрайство. Також, як йдеться в заяві, звинувачення стосуються відмови повідомляти інформацію владі, відмиванню грошей і наданні криптографічних послуг злочинцям,.

Дуров може бути затриманий до середи, додається в повідомленні.

Reuters не змогло зв'язатися з жодним адвокатом, який представляє інтереси Дурова.

Арешт Дурова викликав критику з боку власника X Ілона Маска, який заявив, що свобода слова в Європі знаходиться під загрозою.

Також зʼявилися заклики з боку москви до французької влади відновити права Дурова.

Напруженість у відносинах між Францією і росією зростає вже кілька місяців: французька влада звинувачувала рф в спробах дестабілізувати ситуацію напередодні Паризької олімпіади у відповідь на її більш жорстку позицію щодо війни в Україні.

Дуров, 39-річний мільярдер, має подвійне громадянство - Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів. Міністерство закордонних справ ОАЕ у своєму першому коментарі заявило, що звернулося до Франції з проханням «терміново надати йому всі необхідні консульські послуги».

Дуров, статки якого Forbes оцінює в 15,5 мільярдів доларів, заявив у квітні, що деякі уряди намагалися чинити на нього тиск, але додаток повинен залишатися нейтральною платформою, а не «гравцем у геополітиці».

Telegram не надав жодних подробиць арешту, але заявив, що компанія, яка базується в Дубаї, дотримується законів Європейського Союзу, а її модерація знаходиться «в межах галузевих стандартів і постійно вдосконалюється». «Генеральному директору Telegram Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою, - йдеться в заяві компанії. - Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою».

Нагадаємо Telegram був заснований Дуровим, лібертаріанцем, який покинув Росію в 2014 році після того, як відмовився виконати вимоги закрити опозиційні спільноти на своїй соціальній мережі «ВКонтакте», яку він продав. Він отримав французький паспорт у 2021 році за рідкісною прискореною процедурою для високопоставлених іноземців, яка звільняє їх від звичайних юридичних вимог, зокрема від необхідності проживати в країні щонайменше п'ять років.

Міністерство закордонних справ Франції, яке відповідає за цю процедуру, не відреагувало на запит Reuters про коментарі. Офіс президента на Єлисейських полях також відмовився від коментарів, пославшись на МЗС.

Згідно з французьким законодавством, будь-який іноземець може отримати громадянство за спеціальними правилами за умови, що він володіє французькою мовою і «своєю видатною діяльністю сприяє посиленню впливу Франції і процвітанню її міжнародних економічних відносин».

Дуров ніколи не жив у Франції, і було незрозуміло, який особливий зв'язок він має з цією країною. 10 червня Дуров написав у своєму Telegram-каналі: «Як громадянин Франції, я згоден, що Франція - найкраще місце для відпочинку».

Процедура його натуралізації є рідкісною: щороку розглядається лише 10-20 таких справ, і кожна з них вимагає політичної підтримки на високому рівні, повідомляють місцеві ЗМІ. Раніше приходила інформація, що Еван Шпігель (Evan Spiegel), співзасновник компанії Snap, розробника додатку Snapchat, отримав французьке громадянство у 2018 році за тією ж програмою.

Тим часом Дурову подовжили термін затримання до 28 серпня. У французький прокуратурі пояснюють, що цей захід відповідає «процедурі, яка застосовується до злочинів, що підпадають під дію режиму організованої злочинності». Після цього терміну суддя має або висунути конкретні звинувачення, або відпустити підприємця на волю.

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