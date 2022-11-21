Зʼясувалося, що зашифрований зв'язок військової радіостанції рф базується на американських мікросхемах

21 ноября 2022 г., 14:25

Сергій Флеш (UT7UD) у Facebook опублікував інформацію про розборку російскої війскової радіостанції "Азарт" Р-187-П1.

Під час аналізу конструкції трофейної радіостанції «Азарт» Р-187-П1, яка виробляється НВО «Ангстрем» на потужностях у Китаї, з'ясувалося, що її ключовим елементом є програмований чіп Spartan-6 американської компанії XILINX.

Пристрій виконано на базі програмно-визначуваної архітектури, де основне навантаження покладено на FPGA. Таким чином, це армійське обладнання виготовлене з підсанкційних запчастин, що зроблені не в Росії.

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