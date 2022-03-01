Запущен застосунок, який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні

1 марта 2022 г., 14:37

0

Tweet

Компанія Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України випустила застосунок «Повітряна тривога».

Застосунок розроблено в екстрених умовах протягом одного дня, тому досі можуть виникати незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи.

«Повітряна тривога» — один із інструментів, важливо враховувати додаткові зовнішні попередження.

Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore.

Основна функція — інформування про початок і закінчення тривоги в області, яку користувач сам вибрав у застосунку. «Повітряна тривога» не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію. Застосунок надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Сповіщення в застосунку дублюють вуличні сирени в містах. Це єдиний застосунок, що підтримує критичні сповіщення серед аналогічних.



У віддалених, нових районах міст, невеликих містах і селах не всюди чути сирени чи інші інформувальні заходи. Тому необхідно мати альтернативний надійний інструмент зі сповіщеннями для контролю ситуації. Інформацію про тривоги застосунок отримує з перших вуст — від обласних адміністрацій України. Це дає можливість людям максимально швидко відреагувати на небезпеку.

Щоб отримувати сповіщення:

1. Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore.

2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

3. Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.

4. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.



Вже доступні області в застосунку:

Вінницька

Волинська

Донецька

Закарпатська

Київська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Бережіть себе та рідних!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист