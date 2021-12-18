Запущен первый в Финляндии 5-кубитный квантовый компьютер

18 декабря 2021 г., 15:05

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Первый в Финляндии 5-кубитный квантовый компьютер запущен и работает в Micronova, являющейся частью OtaNano, национальной исследовательской инфраструктуры в области микро- и нанотехнологий, совместно управляемой VTT и Университетом Аалто.

Большой проблемой квантовых вычислений является масштабируемость. Квантовые физики и инженеры по всему миру пытаются выяснить, как масштабировать оборудование для квантовых вычислений, чтобы включить в него сотни и тысячи кубитов, масштабировать производство экономически эффективным способом, а также масштабировать алгоритмы и использовать квантовые вычисления в реальных приложениях.

5-кубитный квантовый компьютер стоимостью 20 млн. евро является частью более крупной инициативы, поскольку VTT и IQM стремятся к 2024 году построить 50-кубитный квантовый компьютер. Недавно IQM открыла пилотный завод по производству квантовых процессоров.

В Финляндии есть активное исследовательское сообщество под названием InstituteQ с VTT, Университетом Аалто и Хельсинкским университетом в качестве членов-учредителей, а также сеть BusinessQ, которая поддерживает компании во внедрении квантовых технологий в их бизнес.

«Развитие квантовых вычислений затронет все отрасли. «Наш опыт в создании квантового компьютера и наши ноу-хау в разработке квантовых алгоритмов помогут нам разработать квантовое предвидение, например, для определения будущих тенденций и поддержки компаний в понимании того, как и когда это повлияет на их бизнес, - сказал Пекка Пурсула (Pekka Pursula), менеджер по исследованиям в VTT. - Лучшим способом для компаний сделать это является совместная работа с VTT и фактическое использование нашего нового оборудования».

«Сегодняшнее объявление знаменует собой важную веху для IQM и европейских квантовых инициатив. По завершении этого этапа IQM станет одной из немногих квантовых компаний, которые могут поставить локальный квантовый компьютер клиенту. Я поздравляю наших партнеров, VTT, а также всю команду IQM, которым удалось достичь этой амбициозной вехи во время пандемии. Это только первый этап поставки, и, поскольку мы можем модернизировать системы, мы с нетерпением ждем возможности работать с VTT над поставкой систем с 20 кубитами и 50 кубитами», - говорит д-р Ян Гетц (Jan Goetz), генеральный директор и сооснователь IQM.

Центр технических исследований VTT и IQM запустили первый в Финляндии действующий 5-кубитный квантовый компьютер



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