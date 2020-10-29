Запущен первый спутник с системой на базе Intel Movidius Myriad 2 на борту

29 октября 2020 г., 15:15

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Компания Intel сообщила, что на гелиосинхронную орбиту был выведен Arianespace спутник PhiSat-1, на борту которого установлены новая камера с функциями гиперспектрального тепловизора, а также «умная» система обработки данных на базе визуального процессора (VPU) Intel Movidius Myriad 2.



Новый космический аппарат предназначен для мониторинга полярных льдов и контроля влажности почвы, а также тестирования системы межспутниковой связи.



Как отмечается, такой же процессор используется во многих интеллектуальных камерах и даже селфи-дронах.



Сообщается, что при помощи процессора Intel Movidius Myriad 2 спутник способен обрабатывать большой объем информации с установленной на нем камерой высокого разрешения. Около двух-третей поверхности нашей планеты обычно покрыто облаками и непригодно для мониторинга. Это значит, что огромный объем изображений генерируются камерой и отправляются на Землю по дорогостоящему каналу связи, но при этом такие фотографии остаются бесполезными. Решение установленное в спутнике PhiSat-1 позволяет обрабатывать данные прямо на борту, выявляя и удаляя изображения с облаками, чтобы освободить около 30% пропускной способности канала связи, а также сэкономить время исследователей.



Пролетая над лесами, спутник способен обнаруживать пожары и за считанные минуты (а не в течение нескольких часов) уведомлять о них спасателей. Над поверхностью океана, которая обычно игнорируется другими аппаратами, спутник с ИИ может обнаруживать нелегальные суда или экологические катастрофы. Исследуя сельскохозяйственные угодья, он фиксирует степень влажности почвы, что позволяет контролировать процесс роста урожая. Кроме того, при помощи спутника можно проводить мониторинг толщины и скорости таяния льдов, чтобы отслеживать климатические изменения.



Процессор Intel Movidius Myriad 2 изначально не был предназначен для работы на орбите. Разработчикам пришлось провести «радиационные испытания», подвергнув его серии тестов, чтобы выяснить, как обрабатывать возможные ошибки и реагировать на физический износ.



Еще одной проблемой стало отсутствие данных для тренировки ИИ. В данном случае система должна была научиться распознавать наличие или отсутствие облаков на снимках. Камера, установленная в аппарате PhiSat-1, была настолько новой, что ученым пришлось обучать приложение при помощи искусственно сгенерированных данных, полученных во время предыдущих космических миссий.



Европейским организациям-участницам потребовалось всего четыре месяца для разработки и сборки системы, а также тестирования ПО. Intel со своей стороны обеспечила техническую поддержку процессора Myriad в ходе активации встроенной системы искусственного интеллекта PhiSat-1.



За разработку составляющей, связанной с использованием AI отвечал ирландская компания Ubotica, которая работала в связке с учеными Университета Пизы.



По результатам теста, после вывода на орбиту бортовая система космического аппарата записала свои решения для серии снимков и передала их на Землю. Так исследователи смогли оценить, насколько точно ИИ умеет выявлять изображения с облачностью. В результате Европейское космическое агентство объявило, что объединенная команда разработчиков создала первый в истории аппаратный ускоритель с функциями ИИ для наблюдения за поверхностью Земли и обработкой изображений непосредственно на орбитальном спутнике.

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