Запись с использованием микроволн повысит производительность HDD

3 апреля 2021 г., 15:05

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Исследователи из корпорации Toshiba в Японии изучили работу небольшого устройства, изготовленного в зазоре для записи записывающей головки жесткого диска, чтобы увеличить его плотность записи. Устройство, разработанное HWY Technologies, основано на концепции, известной как магнитная запись с помощью микроволн, или MAMR.

Эта технология использует генератор микроволнового поля, известный как генератор крутящего момента, который излучает микроволновое поле, заставляя магнитные частицы носителя записи колебаться, как это делает волчок. Это значительно упрощает их переворачивание, когда пишущая головка применяет записывающее магнитное поле в процессе записи.

На жестком диске компьютера каждый бит данных хранится в магнитных частицах, известных как зерна. Магнитная ориентация зерен определяет, будет ли бит 0 или 1.

Уменьшение размера зерен позволяет их более плотно упаковывать данные. Это увеличивает емкость запоминающего устройства, но также делает нестабильными биты данных. Разработка MAMR позволяет использовать более стабильные магнитные материалы, но также ограничивает тип носителей записи, которые могут быть разработаны.

Исследователи сосредоточили внимание на другом эффекте, известном как эффект контроля потока (FC), который также имеет место при MAMR. Этот эффект улучшает поле записи и достигает максимума, когда намагниченность осциллятора крутящего момента полностью обращена против поля зазора.

По словам автора Хирофуми Суто (Hirofumi Suto), преимущество эффекта FC заключается в том, что при любой магнитной записи можно добиться улучшения. Это важно, поскольку больше не будет необходимости использовать носители записи, специально разработанные для технологии MAMR.

Устройство FC, тип генератора крутящего момента, разработанное для максимального увеличения эффекта FC, состоит из двух магнитных слоев, изготовленных непосредственно в зазоре записи записывающей головки. Ток смещения, подаваемый в устройство, меняет намагниченность одного из слоев за счет эффекта, известного как передача крутящего момента спина.

Исследователи экспериментировали с разными токами смещения и обнаружили, что перемагничивание происходит быстрее при более высоких токах. Сравнив свои эксперименты с вычислительной моделью, они также определили, что поле записи было усилено эффектом FC, улучшая возможность записи записывающей головки и превышая производительность обычных записывающих головок.

По словам Суто, устройство FC эффективно работает с высокой скоростью записи около 3 Гб/с. Эти результаты свидетельствуют о том, что устройство FC работает так, как задумано, и показывают, что FC-MAMR является многообещающей технологией для увеличения плотности данных жестких дисков.

Toshiba планирует внедрить жесткие диски, использующие технологию MAMR, которая увеличит емкость жесткого диска до 16-18 терабайт.

Сравнение обычной записывающей головки жесткого диска и недавно предложенной записывающей головки жесткого диска с управлением потоком. В записывающей головке HDD с управлением потоком намагниченность FC-устройства меняет направление на противоположное от поля зазора за счет крутящего момента передачи вращения. Обращенная намагниченность уменьшает магнитный поток внутри промежутка записи и увеличивает поток за пределами промежутка записи, увеличивая как амплитуду, так и градиент поля записи



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