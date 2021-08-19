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Заметно улучшен прогноз развития мирового полупроводникового рынка

19 августа 2021 г., 13:02

Аналитики из World Semiconductor Trade Statistics улучшили прогноз развития мировой полупроводниковой индустрии в 2021 г. Ожидаемая позитивная динамика превысит 25%, а не 19,7% – как ожидалось ранее. Для сравнения, рост в 2020 г. составил 6,7% "YoY".

Если прогноз подтвердится, то объем рынка впервые преодолеет рубеж в 551 млрд долл. Причем, увеличение относительно предыдущего года покажут все продуктовые категории, а лидером роста (+37,1%) окажется память. Следом разместятся аналоговый сегмент (+29,1%) и чипы логики (+26,2%).

Темпы роста двузначного порядка будут отмечены во всех регионах сбыта, а лидером окажутся страны APAC (+27,2%) и Европа (+26,4%).

Сообщается, что в 2022 г. здоровый рост индустрии сохранится – ожидается ее увеличение на 10,1%, что приведет к росту объема до 606 млрд долл.

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