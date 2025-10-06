«Закрив раунд» переміг у премії «Слушно» від MEGOGO у категорії «Найкращий подкаст про бізнес» 

Ілля Кабачинський та Антон Полєсков

Подкаст «Закрив раунд» став переможцем національної аудіопремії «Слу́шно» 2025 від MEGOGO у категорії «Найкращий подкаст про бізнес». Результати оголосили під час церемонії 1 жовтня в Українському домі, переможців визначили за змішаною моделлю голосування — 50% від слухачів і 50% від експертного журі.

«Закрив раунд» — подкаст Іллі Кабачинського та Антона Полєскова про технологічні феномени, компанії та людей, які будують бізнес у сучасній економіці та залучають мільярдні інвестиції, а також про події, що впливають на технологічний ринок і світ навколо нас. Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech — української компанії з топ-50 найбільших ІТ-компаній України за версією DOU.