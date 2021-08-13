Законодатели хотят ограничить возможности Apple и Google в отношениях с разработчиками

13 августа 2021 г., 11:45

Сенаторы США представили проект закона Open App Markets Act, который должен отрегулировать работу магазинов приложений, начиная с Apple AppStore и Google Play, и ограничить компании в их отношениях с разработчиками. Как утверждают авторы, они стремятся ослабить железную хватку компаний, выступающих как «привратники» на своих рынках. В частности, планируется обязать компании не мешать разработчикам в информировании своих пользователей о более низких ценах (то есть делать ровно то, что пытались делать Epic), разрешить им использование сторонних платежных систем, а не только IAP и так далее.

Тот факт, что законопроект представлен двумя сенаторами от разных партий, может говорить о том, что политическая договоренность о его принятии уже есть. Но все еще впереди.

Законодатели США хотят ограничить возможности Apple и Google в отношениях с разработчиками

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