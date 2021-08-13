 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30 (1277)

01.08 - 08.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Законодатели хотят ограничить возможности Apple и Google в отношениях с разработчиками

13 августа 2021 г., 11:45

Сенаторы США представили проект закона Open App Markets Act, который должен отрегулировать работу магазинов приложений, начиная с Apple AppStore и Google Play, и ограничить компании в их отношениях с разработчиками. Как утверждают авторы, они стремятся ослабить железную хватку компаний, выступающих как «привратники» на своих рынках. В частности, планируется обязать компании не мешать разработчикам в информировании своих пользователей о более низких ценах (то есть делать ровно то, что пытались делать Epic), разрешить им использование сторонних платежных систем, а не только IAP и так далее.

Тот факт, что законопроект представлен двумя сенаторами от разных партий, может говорить о том, что политическая договоренность о его принятии уже есть. Но все еще впереди.

Законодатели США хотят ограничить возможности Apple и Google в отношениях с разработчиками

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  