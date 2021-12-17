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Sergey Petrenko

Законодатели ЕС взялись за интернет-гигантов

17 декабря 2021 г., 17:53

Европарламент одобрил проект Digital Markets Act – законопроект, который призван регулировать деятельность маркетплейсов и компаний, их создающих.

На данный момент под такими компаниями понимаются Amazon, Apple, Alphabet и Facebook, хотя европейцы предлагают присоединить к ним так же Booking.com, Alibaba и Zalando.

Теперь законопроект рассмотрят страны-участники ЕС и Еврокомиссия, после чего он вернется на рассмотрение в Европарламент и сможет быть принят как закон.

По опыту предыдущих проектов, на это уйдет следующий год или чуть меньше, после чего порядка двух лет будет проводиться имплементация закона в национальное законодательства стран-участниц ЕС и введение этих норм в действие.

Законодатели ЕС взялись за интернет-гигантов

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