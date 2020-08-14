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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Заигрались

14 августа 2020 г., 18:05
–35
голосов

Я не буду подробно пересказывать историю про Fortnite и Apple, которую уже рассказали практически все, поэтому коротко прокомментирую.

Мне кажется категорически неправильной ситуация, при которой компания, последовательно развивающая свою экосистему и добивающаяся в этом больших успехов и популярности, в результате называется монополистом и фактически стоит перед угрозой потери возможности управлять собственным продуктом. Да, я имею в виду Apple. 15 лет назад не было никакого iPhone, 12 лет назад не было никаких приложений и не было гигантской отрасли экономики. Причем Apple ни разу не меняла условия для разработчиков – 30% комиссии с платных приложений на протяжении всех этих лет покрывали в том числе и расходы на хостинг и дистрибуцию бесплатных приложений, в том числе и Fortnite, которая до сих пор была совершенно бесплатной.

И потом, о каком монополизме идёт речь? Разве я могу с помощью клиента PubG подключиться к Battle Royale? Почему знаменитый 10-минутный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite нельзя было посмотреть в Minecraft? Можно ли использовать для строительства форта в игре лут из Assasin’s Creed? Так кто тут монополист – Epic Games или Apple?

Заигрались


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Glider | 14 августа 2020 г., 19:10 | ссылка

о каком монополизме идёт речь?

О том самом, который требует 30% с каждой покупки в приложении через "Apple’s In-App Purchase system" (https://www.apple.com/ios/app-store/principles-practices/ раздел "Free with in-app purchase") и не позволяет проводить эти платежи иным образом.
Если ЭпикГеймс продает на условный миллиард баксов лутбоксов/скинов в "бесплатном" Fortnite, то им совсем не улыбается отдавать 300 млн Эпплу "просто так" - за эти деньги можно и побороться, а неудобную платформу обозвать в процессе "монополистом" или "диктатурой" совсем не вопрос.

Reader Since96 | 14 августа 2020 г., 21:32 | ссылка

А помойму все просто оборзели и зажрались.
Блин, прям как-то мимо меня всё прошло: магазины, игры, смартфоны.
Звонилка - самый удобный девай, а в смартфоне только карты местности смотреть.

  

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