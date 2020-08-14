14 августа 2020 г., 18:05

–35

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Я не буду подробно пересказывать историю про Fortnite и Apple, которую уже рассказали практически все, поэтому коротко прокомментирую.

Мне кажется категорически неправильной ситуация, при которой компания, последовательно развивающая свою экосистему и добивающаяся в этом больших успехов и популярности, в результате называется монополистом и фактически стоит перед угрозой потери возможности управлять собственным продуктом. Да, я имею в виду Apple. 15 лет назад не было никакого iPhone, 12 лет назад не было никаких приложений и не было гигантской отрасли экономики. Причем Apple ни разу не меняла условия для разработчиков – 30% комиссии с платных приложений на протяжении всех этих лет покрывали в том числе и расходы на хостинг и дистрибуцию бесплатных приложений, в том числе и Fortnite, которая до сих пор была совершенно бесплатной.

И потом, о каком монополизме идёт речь? Разве я могу с помощью клиента PubG подключиться к Battle Royale? Почему знаменитый 10-минутный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite нельзя было посмотреть в Minecraft? Можно ли использовать для строительства форта в игре лут из Assasin’s Creed? Так кто тут монополист – Epic Games или Apple?

Заигрались

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