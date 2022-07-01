Захищаючи Україну: перші уроки кібервійни

1 июля 2022 г., 12:02

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Microsoft днями опублікувала розгорнуте дослідження ﻿﻿"Defending Ukraine: Early Lessons from the Cyber War". Ось деякі підсумки від Бреда Сміта (Brad Smith), президента і віце-голову компанії, про перші уроки кібервійни в Україні.



Перш за все він зауважив, що кожен з інцидентів, який був приводом до війни, також містить звіт про технологію того часу—технологію, яка відіграє певну роль у війні, що почалася, і житті людей, які пройшли крізь це.



Війна в Україні йде перевіреною схемою Другої світової війни. Російські військові перетнули український кордон 24 лютого, 2022 року, з комбінацією військ, танків, літаків і крилатими ракетами. Але фактично перші постріли пролунали годинами до того, коли в календарі ще було зазначено 23 лютого.



Росіяни залучили кіберзброю під назвою «Foxblade», яка була використана проти комп’ютерів в Україні. Відображаючи технології нашого часу, ті, що одними з перших спостерігали напад були за півсвіту, працюючи в Сполучених Штатах в Редмонді, штат Вашингтон.



Поки ніхто не може передбачити, як довго ця війна триватиме, але вже очевидно, що вона відбиває тенденцію, яка спостерігалася в інших великих конфліктах за останні два століття. Країни ведуть війни, використовуючи новітні технології, а самі війни прискорюють технологічні зміни. Тому важливо постійно оцінювати вплив війна за розвиток і використання техніки.



З перших чотирьох місяців війни випливають п’ять висновків. По-перше, зараз необхідний захист від військового вторгнення вимагає від більшості країн можливості виплачувати та розподіляти цифрові операції та активи даних через кордони та в інші країни. росія не дивно націлилася на урядовий центр обробки даних України під час ранньої атаки крилатими ракетами. Але українська влада досягла успіху, швидко передала свою цифрову інфраструктуру в загальнодоступну хмару, яка розміщувалася в ЦОД по всій Європі.



По-друге, останні досягнення в розвідці кіберзагроз і захисту кінцевої точки допомогли Україні відбити високий відсоток деструктивних російських кібератак. росія запустила кілька хвиль руйнівних кібератак на 48 окремих українських установ і підприємств. Вони спочатку намагалися проникнути в домени мережі, скомпрометувати сотні комп’ютерів, а потім поширювати шкідливе ПЗ, призначене для знищення програмного забезпечення та даних тисяч інших.



По-третє, оскільки коаліція країн об’єдналася для захисту України, російські спецслужби активізували проникнення в мережу та шпигунську діяльність, націлені на союзні уряди за межами України. Хоча Сполучені Штати були ціллю номер один для Росії, ця діяльність також була пріоритетною для Польщі, де координується значна частина матеріально-технічного забезпечення, військової та гуманітарної допомоги.



По-четверте, у координації з іншою кібердіяльністю, російські агентства здійснюють глобальний кібервплив на підтримку своїх військових зусиль. На жаль, при достатньому плануванні й витонченості, ці операції кібервпливу мають можливість скористатися перевагами багаторічної відкритості демократичних суспільств і суспільної поляризації.



Нарешті, уроки з України вимагають злагодженості й комплексної стратегії зміцнення оборони проти всього спектру кібердеструктивних і шпигунських операцій. Як показує війна в Україні, хоча між цими загрозами є відмінності, російський уряд не розглядає їх як окремі зусилля. Крім того, оборонні стратегії повинні враховувати узгодження цих кібероперацій з кінетичними військовими діями в Україні.



Потрібні нові досягнення, щоб запобігти цим кіберзагрозам, і вони залежатимуть від чотирьох загальних принципів і — принаймні на високому рівні — спільна стратегія. Перший оборонний принцип повинен визнати, що російські кіберзагрози просуваються загальним набором акторів всередині та зовні російського уряду та покладаються на подібну цифрову тактику. Другий принцип повинен визнати, що на відміну від традиційних загроз у минулому, кіберреакція повинна покладатися на більшу державну і приватну співпрацю. Третій принцип повинен охоплювати потребу для тісного та спільного багатостороннього співробітництва між урядами для захисту відкритих і демократичних суспільств. І четвертий захисний принцип повинен підтримувати свободу висловлювань, уникати цензури в демократичних суспільствах, оскільки необхідні нові кроки для вирішення всього спектру кіберзагроз, які включають операції кібервпливу.



Війна в Україні передбачає не лише уроки, а й заклик до дій для ефективних заходів, які будуть життєво важливими для захисту майбутнього демократії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист