Західноєвропейський ринок пристроїв для друку у І кв. скоротився до 4,1 млн

23 мая 2023 г., 16:35

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Згідно з дослідженням IDC, поставки периферійних пристроїв для друкованих видань у Західній Європі скоротилися на 4,3% в річному обчисленні до 4,1 мільйона одиниць у першому кварталі 2023 року.



Доступність продукції покращилася, що дозволило виконати зворотні замовлення, але в деяких випадках високі продажі дистриб'юторам у четвертому кварталі минулого року призвели до уповільнення поставок від деяких постачальників у І кв. Щодо постачальників, то менша кількість обмежень на виробничі потужності дозволила їм забезпечити канал постачання набагато краще, ніж у попередньому році, і бути більш активними на ринку з промо-акціями.



Загальний обсяг поставок за І кв. в Західній Європі знизився, але поставки лазерних пристроїв зросли на 14,5% за квартал.



Основні тенденції кварталу та року включають



- Поставки струменевих принтерів скоротилися на 11,5% у І кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року.



- Поставки кольорових струменевих пристроїв зменшилися на 11,8% у І кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року; поставки монохромних струменевих пристроїв зросли на 77,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але вони становили менше ніж 20 000 одиниць.



- Ринок кольорових лазерних принтерів зріс на 37,1% у І кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як ринок монохромних принтерів залишився незмінним збільшення лише на 0,4% у І кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року.



- HP зберігає загальне лідерство на ринку з 38,8%. Частка Epson зросла з торішніх 20,4% до 20,7%, тоді як Canon зменшила свої поставки порівняно з аналогічним періодом минулого року/ Частка Brother зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року.



"Хоча загальний ринок скоротився в І кв., кольорові лазери зросли в більшості сегментів, за винятком пристроїв низького класу, нижче 10ppm. IDC очікує, що виробники зосередяться на більш високошвидкісних пристроях з високою доданою вартістю", - сказав Хуліо Віал, менеджер з досліджень IDC.



Основні показники по країнах:



- Німеччина: Загальний обсяг поставок збільшився на 15,4% в І кв. 2023 року, причому як в сегменті струменевих, так і кольорових лазерних принтерів спостерігається ріст у порівнянні з попереднім роком. Німецький ринок струменевих принтерів зріс на 15,7% у І кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як сегмент лазерних принтерів збільшився на 14,7%.



- Франція: Ринок БФП зменшився на 10,8% у І кв. Струменевий сегмент знизився на 15,7% у 1кв23, а лазерний виріс на 7,5%. Попри загальне квартальне падіння, ринок кольорових лазерних пристроїв зріс на 19,6%.



- Великобританія: Загальний обсяг поставок знизився в І кв. на 16,0%, оскільки струменеві принтери скоротилися на 24,0% в річному обчисленні, а лазерні зросли на 24,6% в І кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Великобританія була однією з найслабших країн у регіоні.



- Італія: Італійський ринок збільшився на 4,8%, причому збільшення поставок відбулося коштом лазерних пристроїв, які зросли на 13,0%. Ринок струменевих принтерів залишився незмінним і збільшився на 0,3%.



- Іспанія: Поставки на ринку зменшилися на 5,2%, але продажі лазерних пристроїв зросли на 15,4% у 1кв23, а струменевих знизилися на 13,9% в одиничних поставках.

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