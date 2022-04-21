Західні служби попереджають про кібератаки росії на критично важливу інфраструктуру

21 апреля 2022 г., 8:35

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Як повідомляє Reuters, західні уряди спільно попередили у середу про потенційну загрозу посилення зловмисної кіберактивності з боку росії проти критичної інфраструктури у відповідь на санкції, введені як покарання за її вторгнення в Україну.



Агенції кібербезпеки Сполучених Штатів, Великобританії, Австралії, Канади та Нової Зеландії, які разом утворюють альянс із обміну розвідувальними даними Five Eyes, заявили, що війна може піддати організації кіберзлочинності повсюдно.



"Ця діяльність може статися як відповідь на безпрецедентні економічні витрати, накладені на Росію, а також матеріальну підтримку, надану Сполученими Штатами, союзниками і партнерами США", - йдеться в заяві Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA). .



У березні CISA заявила про "evolving intelligence", що Росія вивчає варіанти потенційних кібератак.



Минулого тижня вона заявила, що досвідчені хакери показали, що вони можуть взяти під контроль низку пристроїв, які знаходяться на електростанціях і виробничих підприємствах, хоча в цьому сповіщенні не вказано ім'я Росії, яка регулярно заперечує, що вона здійснює кібератаки.



У заяві в середу також попереджається про наявний потенціал кіберзлочинних груп, які пообіцяли підтримувати російський уряд у здійсненні цифрових атак з вимаганням проти цілей на Заході.



«Ці кіберзлочинні угруповання, пов’язані з Росією, погрожували проводити кібероперації в помсту за ймовірні кібернаступи проти російського уряду чи російського народу», – йдеться у повідомленні.

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