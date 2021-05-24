24.05.2021 г.
ЗарегистрироватьсяНапомнить пароль
09.05 - 16.05
читать
Архив номеров
ГеннадийАрмашула
Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях
Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.
Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары
за
Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!
Напечатать
Отправить другу
• Home • Рынок • ИТ-директор • CloudComputing • Hard • Soft • Сети • Безопасность • Наука • IoT
© 1995—2021 «Компьютерное Обозрение».
Адрес редакции: 04080, Киев, ул. Алексея Терехина, 8.Телефон: (044) 362-86-22.E-mail: [email protected]
Реклама | Пользовательское соглашение | Соглашение о конфиденциальности
Если вы заметили ошибку на сайте, выделите необходимый текст мышью и нажмите Ctrl+Enter.Редакция получит ваше уведомление, спасибо.
Мобильная версия