Загальний квартальний дохід Alibaba майже не зминився, а зростання хмарного підрозділу уповільнилося до 10%

8 августа 2022 г., 16:55

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Alibaba повідомила про прибутки за перший квартал свого фінансового року, які перевершили очікування.



Дохід зафіксовано на рівні 205,55 мільярда китайських юанів (30,68 млрд дол.) проти очікуваних експертами 203,19 мільярда юанів (30,05 млрд дол.), залишаючись майже незмінним у порівнянні з минулим роком.



Прибуток на американську депозитарну акцію (ADS) впала на 29% до 11,73 юаня, при тому, що аналітики прогнозували 10,39 юаня.



Стосовно чистого прибутку - він досяг 22,73 млрд юанів (3,36 млрд дол.) проти очікування від експертів 18,72 млрд юанів (2,77 млрд дол.).



Попри те, що Alibaba перевершує оцінки, це перший випадок, коли компанія зафіксувала стабільне зростання у своїй історії.



У цьому кварталі Alibaba зіткнулася з низкою перепон, включаючи нову хвилю Covid у Китаї, яке призвело до блокування великих міст, таких як фінансовий мегаполіс Шанхай. Це призвело до млявого зростання китайської економіки у другому кварталі року.



Однак коли міста вийшли з карантину наприкінці травня та на початку червня, зростання почало прискорюватися.



«Після відносно повільних квітня та травня ми помітили ознаки відновлення нашого бізнесу в червні», наголосив Даніель Чжан (Daniel Zhang), генеральний директор Alibaba.



Тим часом гігант електронної комерції продовжує стикатися з жорстким регуляторним середовищем після більш ніж півторарічного придушення Пекіном внутрішнього технологічного сектора.



Всупереч тому, що Alibaba мала важкий квартал, аналітики очікують, що зростання компанії прискориться в найближчі місяці.



Дохід від найбільшого бізнесу Alibaba, китайського комерційного підрозділу, який включає його популярний ринок Taobao, знизився на 1% у річному вимірі до 141,93 мільярда юанів (20,99 млрд дол.).



У червні Alibaba заявила, що помітила відновлення так званого валового обсягу товарів (gross merchandise volume, GMV) завдяки покращенню логістики та щорічному фестивалю покупок 6.18 у Китаї, кульмінація якого припадає на червень.



Alibaba зіткнулася з проблемами зростання на тлі посилення законодавства у внутрішньому технологічному секторі Китаю та уповільнення другої за величиною економіки світу. Але аналітики вважають, що зростання гіганта електронної комерції може прискоритися до кінця 2022 року.



У рамках свого комерційного напрямку бізнесу в Китаї Alibaba також намагається збільшити дохід і збільшити кількість користувачів своєї дисконтної платформи під назвою Taobao Deals і продуктового магазину Taocaicai. Компанія зі штаб-квартирою в Ханчжоу розглядає ці нові підприємства як засіб залучити менш заможних клієнтів у менших китайських містах.



Інвестори спостерігали за тим, чи зможе Alibaba тримати свої витрати під контролем, розвиваючи ці підприємства. У Alibaba заявили, що Taobao Deals «суттєво скоротила збитки за квартал як у річному вимірі, так і у поквартальному завдяки оптимізації витрат на залучення користувачів, а також покращенню середніх витрат активних споживачів». Компанія не розкрила збитки Taobao Deals.



Alibaba повідомила, що в червневому кварталі GMV Taocaicai зріс більш ніж на 200% за рік, а його втрати «помірно зросли у порівнянні з тим же кварталом минулого року».



Тобі Сю (Toby Xu), фінансовий директор Alibaba, сказав під час розмови з аналітиками, що компанія продовжуватиме зосереджуватися на «оптимізації та контролі витрат» у наступні квартали. Сюй сказав, що Alibaba намагається знайти баланс між контролем витрат і продовженням здійснення «важливих інвестицій» для довгострокового зростання.



Хоча хмарні обчислення становлять лише 9% від загального доходу Alibaba, вони розглядаються як важлива частина майбутнього зростання та прибутковості компанії.



У червневому кварталі Alibaba опублікувала дохід від хмарних обчислень у розмірі 17,68 мільярдів юанів (2,61 млрд дол.), що на 10% більше, ніж торік. Але це було уповільнення у порівнянні з 12% річним зростанням доходу, яке спостерігалося в попередньому кварталі, і зростанням на 29% за той самий період минулого року.



Хмарний підрозділ компанії постраждав через втрату декількох великих клієнтів, а також через репресії китайського уряду проти таких галузей, як онлайн-навчання, які активно користувалися сервісами Alibaba.



Але Alibaba заявила, що зростання доходів від хмарних технологій відображає «відновлення зростання загальних неінтернет-індустрій, спричинене фінансовими послугами, державними службами та телекомунікаціями».

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