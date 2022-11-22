Загальна квартальна виручка Dell впала, але напрямок інфраструктурних рішень зріс

22 ноября 2022 г., 17:05

Dell Technologies опублікувала звіт за підсумками минулого кварталу.



Загальна виручка компанії склала 24,7 млрд доларів, що на 6% менше ніж рік тому.



Операційний прибуток склав рекордні 1,8 млрд доларів, збільшившись на 68%, що становить 7,1% від виручки, а операційний прибуток не за GAAP склав рекордні 2,4 млрд доларів, збільшившись на 22%, що становить 9,6% від виручки.



Група інфраструктурних рішень отримала рекордну виручку в ІІІ кв. в розмірі 9,6 млрд дол., що на 12% більше, ніж у попередньому кварталі, і це сьомий квартал поспіль демонструє зростання в річному обчисленні. Виручка від продажу серверів і мережевих рішень склала 5,2 млрд дол - зростання на 14%. Виручка від продажів систем зберігання даних - 4,4 млрд дол., що на 11% більше. Операційний прибуток по напрямку склав рекордні 1,4 млрд дол., що на 54% більше ніж у попередньму кварталі.



Виручка «Групи клієнтських рішень» у третьому кварталі склала 13,8 млрд дол., що на 17% менше, ніж у попередньому кварталі. Дохід від комерційного напрямку склав 10,7 млрд дол., що на 13% менше, а споживчий сегмент дав 3 млрд дол., тут падіння на 29%.

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