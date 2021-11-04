За взаимоотношения с заказчиками Infinidat будет отвечать бывший менеджер Hitachi и EMC

4 ноября 2021 г., 13:05

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Компания Infinidat объявляет о назначении Ричарда Брэдбери (Richard Bradbury) вице-президентом в регионах EMEA и APJ. Используя полученный в Hitachi и EMC обширный опыт в области хранения данных, Брэдбери будет отвечать за ускорение роста и масштабирование корпоративного бизнеса Infinidat в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке, в Японии, Австралии, Новой Зеландии и на развивающихся рынках. Брэдбери будет находиться в подчинении у генерального директора Infinidat Фила Буллингера (Phil Bullinger).

В своей новой роли в Infinidat Брэдбери будет отвечать за взаимоотношения с заказчиками в странах EMEA и APJ, работая вместе с менеджерами по продажам, инженерами по предпродажной подготовке и техническими консультантами. В его обязанности будет входить руководство развитием и ростом команды, продвижение и реализация стратегий выхода на рынок, повышение активности партнеров и клиентов и обеспечение устойчивого роста в регионах.

Ричард Брэдбери уже более двадцати лет занимается созданием и развитием высокоэффективных международных отделов продаж в области хранения и управления данными. До прихода в Infinidat он был вице-президентом и генеральным директором в регионе Northern EMEA в Hitachi, где в течение пяти лет его зона ответственности постоянно увеличивалась. До этого в течение трех лет он работал в SAS, отвечая за региональные проекты и каналы продаж, и в течение 11 лет в EMC, способствуя росту продаж на международном уровне, отвечая за продажи поставщикам услуг и крупным глобальным корпоративным клиентам. Брэдбери обладает обширными знаниями индустрии корпоративных систем хранения данных, а также высоким уровнем понимания рынка, он сформировал обширную сеть каналов продаж и отношений с клиентами, а также успешно реализовал стратегии по увеличению продаж.

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