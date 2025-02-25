За три роки росія завдала понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах енергоструктури України

25 февраля 2025 г., 10:25

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Українська енергетика стала ціллю російських терористичних атак з перших днів широкомасштабного вторгнення. За ці три роки росія завдала понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких складають мільярди доларів, зазначають у Міненерго.

Кожна масована атака енергетики – це сто - двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи.

Ворогом окупувано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

«Жодна енергосистема світу не мала таких викликів. Та, попри нестримне бажання росії знищити нашу інфраструктуру, українська енергосистема залишається цілісною і функціонує. І в нас є світло, у нас є тепло», йдеться у звіті Міненерго.

Енергетики працюють 24/7, виконуючи ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах, часто в умовах підвищеної небезпеки. Це величезний героїзм конкретних людей, які просто роблять свою роботу, часто навіть не замислюючись, наскільки це важливо.

Серед важливих моментів, у співпраці з американськими партнерами Україна зруйнувала російську монополію на виробництво ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440.

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