 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За три місяці з початку року Держспецзв’язку передала військовим 352,5 тисячі дронів

9 апреля 2025 г., 8:15
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України за перший квартал 2025 року забезпечила передачу Збройним Силам України та іншим органам сектору безпеки та оборони 352,5 тисячі безпілотних систем різного типу. Серед них у березні – понад 167 тис.
 
За цей самий період підрозділи, які беруть участь у програмі заохочення Бонус+, вже отримали понад 35 тисяч безпілотників.
 
Тривають закупівлі та передачі захисникам наземних роботизованих комплексів (НРК). Планується підписання договорів на постачання до кінця поточного року ще майже 500 комплексів. 
 
У І кв. майже 200 НРК вже було передано органам сектору безпеки й оборони. 

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  