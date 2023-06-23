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За три години після запуску «Єдиного реєстру зброї» в системі авторизувалися понад 3,5 тис. громадян

23 июня 2023 г., 15:35

За три години після запуску «Єдиного реєстру зброї» в системі авторизувалися понад 3,5 тис. громадян

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що 23 червня почав працювати «Єдиний реєстр зброї». Відтепер кожен українець буде чітко розуміти, яка у нього є зброя та коли необхідно провести її перевірку. В режимі онлайн можна буде отримувати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення зброї, зокрема і довідку про несудимість. Ця система дозволить громадянам позбутися бюрократичних процедур.

«Єдиний реєстр зброї» передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу «Нацполіції», шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Як повідомив згодом очільник МВС, за три години після запуску реєстру в «Єдиному вікні» для громадян авторизувалися понад 3,5 тис. власників зброї. В середньому 500 користувачів одночасно відвідують відповідну сторінку.

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