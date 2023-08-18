За три дні вдалося зібрати 235 млн грн на 10 тисяч безпілотників - з них 92 млн грн надав бізнес

18 августа 2023 г., 8:25

United24, «Повернись живим» та monobank 14 серпня оголосили збір на 10 тисяч безпілотників для Сил оборони України. Всього за три дні зібрали 235 млн грн на FPV-дрони та боєприпаси для них.



Вже незабаром всі донати перетворяться на «пташок», які полетять на фронт, щоб нищити окупантів. Кожна надіслана гривня стане кроком до перемоги.



Український бізнес пожертвував 92 млн грн на операцію «Єдність».



«Потужний результат. Попри повномасштабну війну підприємці продовжують розвивати, будувати, створювати та допомагати Силам оборони», наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD