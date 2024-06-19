За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми України більш ніж на 1 млрд дол.

19 июня 2024 г., 9:35

Вже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Крім того, після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікується виділення ще 2,2 млрд доларів.



«Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною», — підкреслив Денис Шмигаль.



Як зауважив Прем’єр-міністр, за останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.



Сполучені Штати спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури. Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в 74 млн доларів зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об’єктів у Харкові та області. 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади.

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