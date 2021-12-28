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За рік SoftServe найняла рекордні 5288 нових працівників

28 декабря 2021 г., 16:15
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За рік SoftServe найняла рекордні 5288 нових працівників

Влітку SoftServe перетнув позначку в 10 тис. працівників, а станом на сьогодні компанія глобально налічує 12736 інженерів. Рекордні 5288 осіб долучились до команди в цьому році, і це найбільший показник за весь час існування компанії. Таке зростання стало можливим завдяки підвищеному глобальному попиту на технології. В Україні протягом року найняли 4541 осіб, 747 працівників – за кордоном, з них найбільше в Польщі – 459 осіб. Таким чином остання на сьогодні країна найбільшої присутності SoftServe після України.

Серед топ-10 технологічних доменів, в межах яких найняли фахівців цього року – Quality control, Web UI, Java, .NET, DevOps, Test Automation, PM, Business Analysis, Python, Ruby.

Щодо 2022 року, у SoftServe масштабні плани – за попередніми оцінками, ріст компанії буде в межах 30-40%. На основі підрахунків рекрутинг можливостей центрів розробок, в компанії прогнозують найм нових працівників на рівні 3-4 тис.

«Щороку ми будуємо чіткі плани щодо росту компанії, які калькулюємо на базі різних даних та статистики попередніх років. У 2022 році ми продовжимо наймати працівників на ремоут позиції, в нових для нас локаціях, плануємо збільшувати кількість фахівців у вже існуючих центрах розробки України, Польщі та Болгарії, а також маємо плани щодо виходу SoftServe на нові ринки талантів», – коментує Костянтин Пилипчук, старший віцепрезидент Global Talent Operations в SoftServe.

Цього року компанія відкрила офісні простори в Одесі, Ужгороді та Вінниці. З’явилися також чотири офіси у нових локаціях в Польщі – у Лодзі, Гданську, Кракові та Варшаві, а також новий офіс у Дубаї для підсилення напрямку роботи на ринку Близького Сходу. Новий 2022 рік компанія має намір розпочати з відкриття ще трьох офісів в нових локаціях.

Загалом, станом на сьогодні в компанії відкриті 1712 вакансій на глобальному ринку, з них 1193 в Україні.

За рік SoftServe найняла рекордні 5288 нових працівників та планує активно розширюватись у наступному році

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