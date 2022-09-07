За півроку загальне постачання акумуляторів для електромобілів зросло на 76% до 240,8 ГВт-год

7 сентября 2022 г., 13:45

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SNE Research опублікувала нове дослідження глобального ринку виробників аккумуляторних батарей та рейтинг виробників.



CATL і LG Energy Solutions зберегли першу та другу позиції в глобальному рейтингу використання акумуляторів для електромобілів (BEV, PHEV, HEV), проданих із січня по липень 2022 року, тоді як SK-On посіла п’яте місце з найвищим зростанням серед трьох корейскіх компаній.



З січня по липень 2022 року загальне використання акумуляторів електромобілів, зареєстрованих у всьому світі, становило 240,8 ГВт-год, що на 76% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З третього кварталу 2020 року ринок має висхідний тренд.



У Китаї низка компаній очолила зростання ринку, на чолі з CATL і BYD.



З іншого боку, більшість японських компаній, включаючи Panasonic, демонструють темпи зростання нижче середньоринкових і продовжують падати.



Ринкова частка трьох корейских компаній зменшилася на 8,3% - з 34,2% до 25,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але демонструє постійне зростання. LG Energy Solutions зберегла друге місце з 34,3 ГВт-год, що на 9% більше, SK-On зафіксував 15,8 ГВт-год, що в 2,1 рази більше, стосовно Samsung SDI - 12,2 ГВт-год, що на 56,3% більше.



Зростання трьох компаній в основному зумовлене продажами моделей, оснащених акумуляторами кожної компанії. SK-On зберігає стабільні продажі Hyundai IONIQ 5 і Kia EV6, тоді як зростання продажів Samsung SDI в основному відбулося за рахунок Fiat 500, Audi E-Tron, BMW Ix і i4. Нещодавні продажі LG Energy Solution моделей 3 і Y різко впали через розширення потужностей виробництва електромобілів Tesla, але продовжили зростання завдяки збільшенню продажів моделі Ford Mustang Mach-E.



У липні 2022 року світове споживання акумуляторів електромобілів становило 39,7 ГВт-год, що більш ніж у 1,8 рази перевищує показники того ж місяця попереднього року. Хоча обидва основні ринки, такі як США та Китай, зросли, темпи у останній є особливо видатними, де багато китайських компаній лідирують у зростанні ринку. Ринок акумуляторів для електромобілів демонструє стійке зростання 25-й місяць поспіль, незважаючи на ослаблення споживчих настроїв на тлі коронакризи.

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