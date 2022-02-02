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За підсумками 2021 р. оборот AMD виріс на 68% до 16,4 млрд дол.

2 февраля 2022 г., 17:15
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Advanced Micro Devices опублікувала рекордний дохід у четвертому кварталі, перевищивши оцінки, оскільки продав більше мікросхем за вищою ціною.

AMD глибше занурилася в ринок центрів обробки даних, щоб отримати вигоду з бурхливого впровадження хмар, в той час як її гнучка модель аутсорсингу виробництва допомогла компанії відібрати частку ринку у конкурента, компанії Intel.

Каліфорнійська компанія повідомила про скоригований дохід за четвертий квартал у розмірі 4,83 мільярда доларів у порівнянні з оцінками в 4,53 млрд дол. За рик квартальні продажі зросли на 49%.

Чистий прибуток знизився на 45% до 974 мільйонів доларів з 1,78 мільярда минулого року.

За підсумками всього 2021 року AMD отримала 16,4 млрд дол., що на 68% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток виріс на 27% до 3,2 млрд дол.

Підрозділ AMD Computing and Graphics закінчив останню чверть 2021 року з збільшенням виторгу на 32% у річному вираженні до 2,6 млрд дол. Операційний прибуток у цій структурі збільшився з 420 млн до 566 млн дол.

AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom Business Group, змогла добитись операційного прибутку у розмірі 762 млн дол. проти 243 млн дол. квартал тому. Виторг підрозділу за квартал піднявся на 75% до 2,2 млрд дол., завдяки продажам рішень для ігрових консолей PlayStation 5 й Xbox Series X/S та серверних процесорів Epyc.

Згідно з даними від Refinitiv, за весь 2022 рік AMD прогнозує отримати близько 21,5 мільярдів дол. у порівнянні з середньою оцінкою аналітиків у 19,27 мільярда дол. Завдяки такому прогнозу акції компанії виросли на 11% у позаробочих торгах, оскільки попит на її чіпи, які використовуються в серверах центрів обробки даних, зріс.

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