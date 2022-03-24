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За перший місяць війни "Датагруп" відбила понад 350 DDoS-атак на телекомунікаційну мережу країни

24 марта 2022 г., 17:32
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Наразі телекомунікаційна інфраструктура нашої держави перебуває під постійним прицілом ворожих хакерських груп. Згідно з даними Держспецзв’язку, з початку бойових дій Україна зазнала понад 3000 організованих DDoS-атак. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

У той час як російські ракети атакують фізичну інфраструктуру, російські хакери атакують інформаційну - фінансову, державну та телекомунікаційну.

"Датагруп", як провідний провайдер зв’язку та компанія критичної інфраструктури країни, щоденно стоїть на варті кібербезпеки України. За перший місяць війни її спеціалістами було відбито понад 350 DDoS-атак на телекомунікаційну мережу країни.
Найоб'ємніша атака – 103.6 Gbps, 28.0 Mpps
Найпотужніша атака – 27.6 Gbps, 43.0 Mpps
Найтриваліша атака – 24 дні.

Незважаючи на усі хакерські атаки та спроби підірвати інформаційну безпеку країни, усі вони були відбиті. Наразі усі послуги компанії надаються у штатному режимі. Також ми завжди оперативно реагуємо на зростання потужності DDoS-атак та вдосконалюємо наш сервіс із захисту від них.

Все буде Україна!

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