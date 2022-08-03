За минулу добу відновлено електропостачання близько 76,3 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

3 августа 2022 г., 8:25

Міненерго повідомляє, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 76,3 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема, у Дніпропетровській області – 35,08 тисячі, Донецькій – 27,6 тисячі, Харківській – 12,4 тисячі, Миколаївській – 1,08 тисячі, Запорізькій – 100 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 2 серпня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 783 населених пункти, загалом близько 605,5 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 364,8 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – 33,7 тисячі, Миколаївській – 31,1 тисячі споживачів.

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