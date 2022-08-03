За минулу добу відновлено електропостачання близько 76,3 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Міненерго повідомляє, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 76,3 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема, у Дніпропетровській області – 35,08 тисячі, Донецькій – 27,6 тисячі, Харківській – 12,4 тисячі, Миколаївській – 1,08 тисячі, Запорізькій – 100 споживачам.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 2 серпня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 783 населених пункти, загалом близько 605,5 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 364,8 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – 33,7 тисячі, Миколаївській – 31,1 тисячі споживачів.
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