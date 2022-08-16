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За минулу добу відновлено електропостачання близько 6,5 тис споживачів

16 августа 2022 г., 8:25

Міністерство енергетики України звітувало про роботу енергосистеми України на 15 серпня 2022 року.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 6,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
У Харківській області – 3,4 тисячам
У Донецькій – 3,1 тисячам споживачів.

Знеструмленими залишаються 828 населених пунктів, загалом близько 642,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 389,2 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Запорізькій – 33,6 тисяч, Миколаївській – 30,4 тисяч, Харківській – 30,1 тисяч споживачів.

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