 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За минулу добу відновлено електропостачання близько 42,5 тис споживачів

28 сентября 2022 г., 8:35

Міністерство енергетики України повідоміло про роботу енергосистеми на 27 вересня 2022 року, заявив, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 42,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

У Запорізькій області – 15,5 тисячам.
У Харківській - 12,1 тисячам.
У Дніпропетровській – 8,2 тисячам.
У Донецькій – 4,5 тисячам.
У Миколаївській – 2,2 тисячам споживачів.

Знеструмленими залишаються 1409 населених пунктів, загалом близько 740,7 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 390,2 тисяч, Харківській – 137,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,4 тисяч споживачів.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  