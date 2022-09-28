За минулу добу відновлено електропостачання близько 42,5 тис споживачів

28 сентября 2022 г., 8:35

Міністерство енергетики України повідоміло про роботу енергосистеми на 27 вересня 2022 року, заявив, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 42,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



У Запорізькій області – 15,5 тисячам.

У Харківській - 12,1 тисячам.

У Дніпропетровській – 8,2 тисячам.

У Донецькій – 4,5 тисячам.

У Миколаївській – 2,2 тисячам споживачів.



Знеструмленими залишаються 1409 населених пунктів, загалом близько 740,7 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 390,2 тисяч, Харківській – 137,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,4 тисяч споживачів.

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