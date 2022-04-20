20 апреля 2022 г., 9:17

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Як повідомляє Мінєнерго за минулу добу відновлено електропостачання близько 33,1 тисячі споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,1 тисячі споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячі, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 4,1 тисячі, Донецькій – 1,8 тисячі споживачів.



Окупанти залишили без світла майже всю Луганську область. Російські загарбники пошкодили високовольтну лінію електропередачі в Луганській області, внаслідок чого без світла залишилися 215 населених пунктів.



Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, загалом близько 760,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області - понад 276 тисяч споживачів, Харківській - 204 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 80,8 тисячі споживачів.



Також Мінєнерго повідомив, що на початку війни «Енергоатом» заявив про відмову від російського ядерного палива, тому компанія запускає лінію зі збірки власного палива за технологією американської Westinghouse. «Енергоатом» планує налагодити виробництво за 3-4 роки.



НЕК «Укренерго» продовжує відновлювати магістральні мережі на звільнених територіях та в інших регіонах України. В одному із східних регіонів після завершення аварійного ремонту включена в роботу лінія класу напруги 330 кВ, отримано дозвіл на початок відновлювальних робіт на іншій. На північному сході виконано більшу частину робіт по відновленню однієї з високовольтних підстанцій.



Тривають роботи на території Київської та Чернігівської областей. Готуються до включення лінія 750 кВ та три лінії 330 кВ. Продовжуються ремонтні роботи на ще одній лінії 330 кВ та підстанції 750 кВ. Загалом за добу оглянуто разом із саперами понад 50 прольотів між опорами, замінено декілька кілометрів проводів, змонтовано нову арматуру на повітряній лінії 750 кВ.



Оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу відновили живлення понад 33,1 тисячам споживачів.



Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно з мережею ENTSO-E. Рівень споживання за останній час вийшов на стабільний рівень.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист