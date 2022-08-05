За минулу добу відновлено електропостачання близько 20,1 тис споживачів

5 августа 2022 г., 8:25

Як повідомляє Міненерго, за минулу добу відновлено електропостачання близько 20,1 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Донецькій області – 16,4 тисячам, Харківській – 3,1 тисячам, Запорізькій – 600 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 4 серпня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 765 населених пунктів, загалом близько 618,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 383,5 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,5 тисяч, Харківській – 29,1 тисяч споживачів.

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