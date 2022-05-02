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За минулу добу відновлено електропостачання 32 тис споживачів

2 мая 2022 г., 9:48
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За минулу добу відновлено електропостачання близько 32 тисячам споживачів. Зокрема, у Запорізькій області – 15 тисячам, Харківській – 7 тисячам, Київській – 5,6 тисячі, Донецькій – 3,1 тисячі, Миколаївській – 1,2 тисячі споживачів.

Станом на 1 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 835 населених пунктів, загалом близько 697,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 295 тисяч споживачів, Харківській - 188 тисяч, Луганській – 99,2 тисячі.

Уряд схвалив Стратегію інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу.

Документ, дія якого розрахована на період до 2024 року, був розроблений на виконання рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації».

Нині радіаційний моніторинг в Україні здійснюють п’ять різних суб’єктів – Енергоатом, Держагентство з управління зоною відчуження, Державне космічне агентство, НАН та Укргідрометцентр при ДСНС. І системи кожного із них забезпечують лише секторальні спостереження за радіаційним станом довкілля.

Стратегія інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу спрямована на:

створення єдиної інтегрованої системи радіаційного моніторингу;

синхронізацію української системи радіаційного моніторингу з європейською EURDEP;

отримання доступу до результатів моніторингу у режимі реального часу;

впровадження механізмів раннього оповіщення населення та прогнозування розвитку радіаційної обстановки в Україні у разі транскордонного перенесення радіоактивних речовин;

прийняття ефективних оперативних рішень стосовно заходів радіаційного захисту в разі виникнення радіаційної загрози.

Генеральна прокуратура України розпочала процес притягнення до відповідальності за захоплення Чорнобильської АЕС.

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