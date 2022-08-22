 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За минулу добу відновлено електропостачання 12 тис споживачів

22 августа 2022 г., 10:35

Міністерство енергетики України, повідомило про роботи енергосистеми на 21 серпня 2022 року.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 12 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
У Запорізькій області – 8,7 тисячам
У Донецькій – 1,7 тисячі
У Дніпропетровській – 1,3 тисячі
У Миколаївській – 300 споживачам

Знеструмленими залишаються 820 населених пунктів, загалом близько 619 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 381,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській - 31 тисяча, Харківській – 24,5 тисячі споживачів.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  