За минулу добу відновлено електропостачання 12 тис споживачів

22 августа 2022 г., 10:35

Міністерство енергетики України, повідомило про роботи енергосистеми на 21 серпня 2022 року.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 12 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:

У Запорізькій області – 8,7 тисячам

У Донецькій – 1,7 тисячі

У Дніпропетровській – 1,3 тисячі

У Миколаївській – 300 споживачам

Знеструмленими залишаються 820 населених пунктів, загалом близько 619 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 381,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській - 31 тисяча, Харківській – 24,5 тисячі споживачів.

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