За минулу добу відновлено електропостачання 12 тис споживачів

Міністерство енергетики України, повідомило про роботи енергосистеми на 21 серпня 2022 року.
За минулу добу відновлено електропостачання близько 12 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
У Запорізькій області – 8,7 тисячам
У Донецькій – 1,7 тисячі
У Дніпропетровській – 1,3 тисячі
У Миколаївській – 300 споживачам
Знеструмленими залишаються 820 населених пунктів, загалом близько 619 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 381,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській - 31 тисяча, Харківській – 24,5 тисячі споживачів.
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